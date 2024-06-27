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Минцифры заявило о дефиците высококвалифицированных инженеров - РИА Новости, 27.06.2024
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16:30 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/inzhenery-1955895754.html
Минцифры заявило о дефиците высококвалифицированных инженеров
Минцифры заявило о дефиците высококвалифицированных инженеров - РИА Новости, 27.06.2024
Минцифры заявило о дефиците высококвалифицированных инженеров
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о проблеме дефицита в стране высококвалифицированных инженеров, которые могли бы участвовать в разработке новых... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:30
2024-06-27T16:30
технологии
россия
максут шадаев
максим орешкин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о проблеме дефицита в стране высококвалифицированных инженеров, которые могли бы участвовать в разработке новых перспективных технологий. "У нас есть проблема дефицита высококвалифицированных инженерных кадров, чтобы двигать такие сложные темы, как искусственный интеллект. Именно не внедрять эти решения, а участвовать в разработке новых перспективных технологий… Если разработка у нас более-менее, кадры есть, то в "тяжелых" сегментах - робототехника, промышленная автоматизация, сложный искусственный интеллект, тяжелое железо - здесь у нас огромный дефицит", - сказал Шадаев во время выступления на IT-конференции GigaConf 2024. Министр отметил, что это серьезный вызов, несмотря на то, что российские вузы дают хорошую базу специалистам. "Вот мы сейчас обсуждаем, какие программы обучения должны быть, чтобы мы на выходе получали таких суперквалифицированных, элиту элит, которая дальше будет двигать технологии вперед. Не просто обеспечивать применение.., а чтобы у нас появились новые конкурентные разработки, сопоставимые с международными ведущими проектами", - добавил Шадаев. В начале июня замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия прошла пик стимулирования молодежи идти в IT-сферу, а фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме и получат поддержку.
https://ria.ru/20240617/pish-1950517481.html
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технологии, россия, максут шадаев, максим орешкин
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Максим Орешкин
Минцифры заявило о дефиците высококвалифицированных инженеров

Шадаев заявил о дефиците высококвалифицированных инженеров в РФ

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы на производстве
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы на производстве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о проблеме дефицита в стране высококвалифицированных инженеров, которые могли бы участвовать в разработке новых перспективных технологий.
"У нас есть проблема дефицита высококвалифицированных инженерных кадров, чтобы двигать такие сложные темы, как искусственный интеллект. Именно не внедрять эти решения, а участвовать в разработке новых перспективных технологий… Если разработка у нас более-менее, кадры есть, то в "тяжелых" сегментах - робототехника, промышленная автоматизация, сложный искусственный интеллект, тяжелое железо - здесь у нас огромный дефицит", - сказал Шадаев во время выступления на IT-конференции GigaConf 2024.
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Министр отметил, что это серьезный вызов, несмотря на то, что российские вузы дают хорошую базу специалистам.
"Вот мы сейчас обсуждаем, какие программы обучения должны быть, чтобы мы на выходе получали таких суперквалифицированных, элиту элит, которая дальше будет двигать технологии вперед. Не просто обеспечивать применение.., а чтобы у нас появились новые конкурентные разработки, сопоставимые с международными ведущими проектами", - добавил Шадаев.
В начале июня замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия прошла пик стимулирования молодежи идти в IT-сферу, а фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме и получат поддержку.
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