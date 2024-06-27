https://ria.ru/20240627/inoagent-1955868131.html
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов - РИА Новости, 27.06.2024
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов
Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:01
2024-06-27T15:01
2024-06-27T15:23
москва
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фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Кригер** Артём Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Кригера** до 18 августа, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК*. Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов.*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953791196.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, происшествия
Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Фонд борьбы с коррупцией, Происшествия
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision Кригера в список террористов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Национальная часть... Физические лица: Кригер** Артём Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Ранее Басманный суд Москвы
арестовал Кригера** до 18 августа, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК*. Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
** Внесен в список террористов и экстремистов.
*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская