https://ria.ru/20240627/inoagent-1955868131.html

Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов

Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов - РИА Новости, 27.06.2024

Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов

Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:01

2024-06-27T15:01

2024-06-27T15:23

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Кригер** Артём Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Кригера** до 18 августа, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК*. Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов.*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская

https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953791196.html

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москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, происшествия