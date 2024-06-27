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Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов - РИА Новости, 27.06.2024
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15:01 27.06.2024 (обновлено: 15:23 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/inoagent-1955868131.html
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов - РИА Новости, 27.06.2024
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов
Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:01
2024-06-27T15:23
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Кригер** Артём Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Кригера** до 18 августа, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК*. Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов.*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
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москва
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москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, происшествия
Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Фонд борьбы с коррупцией, Происшествия
Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision* в список террористов

Росфинмониторинг внес журналиста Sota Vision Кригера в список террористов

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАртем Кригер** в суде
Артем Кригер** в суде - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Артем Кригер** в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналиста издания Sota Vision* Артема Кригера** в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Национальная часть... Физические лица: Кригер** Артём Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Кригера** до 18 августа, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК*. Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
СК задержал журналиста издания Sota Vision* Кригера
18 июня, 19:13
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
** Внесен в список террористов и экстремистов.
*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
 
МоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Фонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
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