https://ria.ru/20240627/infrastruktura-1955946590.html

ВЭБ.РФ: Городская инфраструктура определяет качество жизни горожан

ВЭБ.РФ: Городская инфраструктура определяет качество жизни горожан - РИА Новости, 27.06.2024

ВЭБ.РФ: Городская инфраструктура определяет качество жизни горожан

Развитие городской инфраструктуры и общественных пространств напрямую влияет на уровень комфорта людей и степень их удовлетворенности условиями жизни, сказал... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:48

2024-06-27T19:48

2024-06-27T19:48

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Развитие городской инфраструктуры и общественных пространств напрямую влияет на уровень комфорта людей и степень их удовлетворенности условиями жизни, сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). "Люди часто недооценивают влияние общественных пространств на качество жизни, фокусируясь прежде всего на комфорте собственного жилья. На самом деле значительную часть времени мы проводим за пределами квартир и домов", — привели в ВЭБ.РФ его слова. Так, горожане активно пользуются транспортом, образовательными, медицинскими и культурными сервисами, проводят время в парках и скверах. "Развитая инфраструктура, особенно если доступ к ней является бесплатным или почти бесплатным, может нивелировать недостатки качества жизни человека в других сферах", — подчеркнул Дроздов. Толчок развитию городской среды в целом может дать кардинальное изменение какого-то одного направления, к примеру, общественного транспорта, отметил, в свою очередь, заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, напомнив что ВЭБ.РФ 3 года назад заключил концессионное соглашение о модернизации таганрогского трамвая. "Сейчас мы видим, как меняется Таганрог. Вокруг трамвайных путей появляются новые торговые пространства, кипит культурная жизнь. В некоторых местах у путей начали обновлять фасады домов. Все это яркий пример того, какой эффект могут иметь масштабные изменения только в одной сфере городской жизни", — пояснил Корсун. По его словам, госкорпорация активно использует при реализации проектов в городах механизм государственно-частного партнерства. В частности, на этой основе работает программа строительства школ. "Программа строительства школ успешно работает. Она запустилась в 2021-м. В этом году мы завершим строительство более 30 учебных заведений. 19 из них уже сданы, 15 еще строятся", — отметил Корсун. Он подчеркнул, что в рамках программы удалось существенно ускорить процесс заключения концессионных соглашений благодаря четкой регламентации всех условий. "Мы прямо в текст распоряжения (о реализации программы строительства школ) положили целый набор того, что должно быть в концессионном соглашении, чтобы потом об этом не спорить. Там прямо прописаны определенные обязательства и условия. Такая стандартизация позволила нам за несколько месяцев подписать 70 концессий. Поэтому я призываю провести дискуссию, чтобы определить болевые точки и исправить их на уровне федеральных законов. Тогда концессий в стране будет в 2–3 раза больше", — резюмировал Корсун.

https://ria.ru/20240627/tsifrovizatsiya-1955850858.html

https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955701339.html

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