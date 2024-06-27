https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955755643.html

Власти Индонезии пообещали наказание за нарушение закона туристами

Власти Индонезии пообещали наказание за нарушение закона туристами - РИА Новости, 27.06.2024

Власти Индонезии пообещали наказание за нарушение закона туристами

Индонезия больше не потерпит нарушений закона туристами, за преступлением последует наказание без колебаний, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:17

2024-06-27T08:17

2024-06-27T08:17

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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Индонезия больше не потерпит нарушений закона туристами, за преступлением последует наказание без колебаний, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. "Мы страна, в которой есть законы и правила, и если вы их нарушите, последствия будут и будут без каких-либо колебаний. Раньше, пожалуй, высказывались мнения, что здесь можно "решать вопросы" в обход закона, но это уже не так. После реформ законодательство и человеческий капитал в этой стране значительно улучшились. Поэтому мы больше не потерпим нарушений закона. Они должны быть сопоставлены с их последствиями", - отметил министр. По его словам, Индонезия также планирует усилить присутствие сил безопасности на острове Бали, в том числе с помощью туристической "полиции", а также искусственного интеллекта и системы распознания лиц. "Пожалуйста, думайте о своем влиянии не только на себя, но и на свое окружение, на окружающую среду. Есть также местные культуры, обычаи которых вам нужно соблюдать. Также придайте стратегическое значение отношениям страны, откуда вы родом, и принимающей страны, которую вы посещаете", - призвал министр.

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индонезия, бали, новости - туризм, в мире