https://ria.ru/20240627/imuschestvo-1955965017.html
В ФССП рассказали о реализации арестованного имущества должниками
В ФССП рассказали о реализации арестованного имущества должниками - РИА Новости, 27.06.2024
В ФССП рассказали о реализации арестованного имущества должниками
Россияне-должники за 2023 год самостоятельно реализовали арестованное имущество на 661,8 миллиона рублей в счет погашения долгов, а за пять месяцев текущего... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:46
2024-06-27T22:46
2024-06-27T22:46
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Россияне-должники за 2023 год самостоятельно реализовали арестованное имущество на 661,8 миллиона рублей в счет погашения долгов, а за пять месяцев текущего года - на 228,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. Он напомнил, что возможность самостоятельно реализовывать имущество в счет задолженности у россиян появилось в 2014 году. "В 2023 году должниками реализовано арестованного имущества на 661,8 миллиона рублей, за пять месяцев этого года — на 228,5 миллиона рублей", - сказал директор федеральной службы судебных приставов. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/bankrotstvo-1600141843.html
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россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика
В ФССП рассказали о реализации арестованного имущества должниками
ФССП: россияне за 2023 г реализовали имущество на 661,8 млн руб в счет долгов
С.–ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Россияне-должники за 2023 год самостоятельно реализовали арестованное имущество на 661,8 миллиона рублей в счет погашения долгов, а за пять месяцев текущего года - на 228,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
Он напомнил, что возможность самостоятельно реализовывать имущество в счет задолженности у россиян появилось в 2014 году.
"В 2023 году должниками реализовано арестованного имущества на 661,8 миллиона рублей, за пять месяцев этого года — на 228,5 миллиона рублей", - сказал директор федеральной службы судебных приставов.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.