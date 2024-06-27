https://ria.ru/20240627/gruziya-1955941556.html

Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан

Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан - РИА Новости, 27.06.2024

Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан

Грузия успешно продвигается на пути в ЕС, а ее правительство поступает правильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:18

2024-06-27T19:18

2024-06-27T19:18

в мире

грузия

венгрия

виктор орбан

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Грузия успешно продвигается на пути в ЕС, а ее правительство поступает правильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В Грузии дела идут хорошо, с движением в сторону ЕС все в порядке, грузинское правительство хорошо работает, экономика улучшается, так что я думаю, вы на верном пути", - сказал Орбан грузинским СМИ перед началом саммита ЕС. Венгерский премьер также поздравил Грузию с выходом из группы на дебютном чемпионате Европы по футболу, заявив, что сборная страны одержала историческую победу над сборной Португалии в решающем матче за путевку в 1/8 финала турнира. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое стартует 1 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

грузия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, венгрия, виктор орбан, евросоюз