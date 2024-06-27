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Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан - РИА Новости, 27.06.2024
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19:18 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/gruziya-1955941556.html
Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан
Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан - РИА Новости, 27.06.2024
Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан
Грузия успешно продвигается на пути в ЕС, а ее правительство поступает правильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:18
2024-06-27T19:18
в мире
грузия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Грузия успешно продвигается на пути в ЕС, а ее правительство поступает правильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В Грузии дела идут хорошо, с движением в сторону ЕС все в порядке, грузинское правительство хорошо работает, экономика улучшается, так что я думаю, вы на верном пути", - сказал Орбан грузинским СМИ перед началом саммита ЕС. Венгерский премьер также поздравил Грузию с выходом из группы на дебютном чемпионате Европы по футболу, заявив, что сборная страны одержала историческую победу над сборной Португалии в решающем матче за путевку в 1/8 финала турнира. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое стартует 1 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
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в мире, грузия, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Грузия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз, считает Орбан

Орбан: правительство Грузии хорошо работает, страна движется к Евросоюзу

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Грузия успешно продвигается на пути в ЕС, а ее правительство поступает правильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В Грузии дела идут хорошо, с движением в сторону ЕС все в порядке, грузинское правительство хорошо работает, экономика улучшается, так что я думаю, вы на верном пути", - сказал Орбан грузинским СМИ перед началом саммита ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг
25 июня, 08:00
Венгерский премьер также поздравил Грузию с выходом из группы на дебютном чемпионате Европы по футболу, заявив, что сборная страны одержала историческую победу над сборной Португалии в решающем матче за путевку в 1/8 финала турнира.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое стартует 1 июля.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии
24 июня, 09:37
В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон.
При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
14 мая, 08:00
 
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