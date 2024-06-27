https://ria.ru/20240627/gretsiya-1955787696.html
В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину
В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину - РИА Новости, 27.06.2024
В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину
Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах, пострадал полицейский,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:28
2024-06-27T10:28
2024-06-27T10:28
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости. Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах, пострадал полицейский, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. Горящий автомобиль тушили восемь пожарных на двух машинах. Полиция задержала возле места происшествия девять человек, но затем отпустила их. "Патрульная машина полиции загорелась и была полностью уничтожена. При этом пострадал и полицейский из охраны. У него травмы лица и рук, но его жизни ничего не угрожало", - передает телевидение. Сотрудники госбезопасности, проводившие предварительное расследование, анализируют записи с камер видеонаблюдения и пытаются выйти на виновных. Правительство Греции осудило нападение. "Мы однозначно осуждаем преступный акт нападения с коктейлем Молотова на дом председателя Верховного суда, в результате которого был ранен сотрудник полиции. Нашу демократию и ее столпы, такие как судебная власть и ее сотрудники, не запугать", - говорится в заявлении официального представителя правительства Павлоса Маринакиса, поступившем в РИА Новости. По его словам, немедленный арест виновных является абсолютным приоритетом властей. Маринакис пожелал раненому офицеру полиции скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html
https://ria.ru/20231117/terroristka-1910208239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину
коктейль Молотова бросили в машину полиции возле дома председателя ВС Греции
АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости.
Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах, пострадал полицейский, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews
.
Горящий автомобиль тушили восемь пожарных на двух машинах. Полиция задержала возле места происшествия девять человек, но затем отпустила их.
"Патрульная машина полиции загорелась и была полностью уничтожена. При этом пострадал и полицейский из охраны. У него травмы лица и рук, но его жизни ничего не угрожало", - передает телевидение.
Сотрудники госбезопасности, проводившие предварительное расследование, анализируют записи с камер видеонаблюдения и пытаются выйти на виновных.
Правительство Греции осудило нападение.
"Мы однозначно осуждаем преступный акт нападения с коктейлем Молотова на дом председателя Верховного суда, в результате которого был ранен сотрудник полиции. Нашу демократию и ее столпы, такие как судебная власть и ее сотрудники, не запугать", - говорится в заявлении официального представителя правительства Павлоса Маринакиса, поступившем в РИА Новости.
По его словам, немедленный арест виновных является абсолютным приоритетом властей.
Маринакис пожелал раненому офицеру полиции скорейшего выздоровления.