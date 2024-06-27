https://ria.ru/20240627/gretsiya-1955787696.html

В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину

В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину - РИА Новости, 27.06.2024

В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину

Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах, пострадал полицейский,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:28

2024-06-27T10:28

2024-06-27T10:28

в мире

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АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости. Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах, пострадал полицейский, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. Горящий автомобиль тушили восемь пожарных на двух машинах. Полиция задержала возле места происшествия девять человек, но затем отпустила их. "Патрульная машина полиции загорелась и была полностью уничтожена. При этом пострадал и полицейский из охраны. У него травмы лица и рук, но его жизни ничего не угрожало", - передает телевидение. Сотрудники госбезопасности, проводившие предварительное расследование, анализируют записи с камер видеонаблюдения и пытаются выйти на виновных. Правительство Греции осудило нападение. "Мы однозначно осуждаем преступный акт нападения с коктейлем Молотова на дом председателя Верховного суда, в результате которого был ранен сотрудник полиции. Нашу демократию и ее столпы, такие как судебная власть и ее сотрудники, не запугать", - говорится в заявлении официального представителя правительства Павлоса Маринакиса, поступившем в РИА Новости. По его словам, немедленный арест виновных является абсолютным приоритетом властей. Маринакис пожелал раненому офицеру полиции скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html

https://ria.ru/20231117/terroristka-1910208239.html

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