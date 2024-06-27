https://ria.ru/20240627/gosizmena-1955805593.html
Житель Крыма получил 12 лет за госизмену
Житель Крыма получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 27.06.2024
Житель Крыма получил 12 лет за госизмену
Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:26
2024-06-27T11:26
2024-06-27T11:26
происшествия
сакский район
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. Осужденный был задержан в Псковской области сотрудниками ФСБ, ему вменили ст. 275 УК РФ (госизмена), подробности не оглашаются, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании из-за гостайны. "Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - сообщили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.
https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html
сакский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сакский район, россия, республика крым
Происшествия, Сакский район, Россия, Республика Крым
Житель Крыма получил 12 лет за госизмену
Суд Крыма приговорил жителя Сакского района к 12 годам за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Осужденный был задержан в Псковской области
сотрудниками ФСБ
, ему вменили ст. 275 УК РФ
(госизмена), подробности не оглашаются, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании из-за гостайны.
"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - сообщили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.