https://ria.ru/20240627/gosizmena-1955805593.html

Житель Крыма получил 12 лет за госизмену

Житель Крыма получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 27.06.2024

Житель Крыма получил 12 лет за госизмену

Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:26

2024-06-27T11:26

2024-06-27T11:26

происшествия

сакский район

россия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. Осужденный был задержан в Псковской области сотрудниками ФСБ, ему вменили ст. 275 УК РФ (госизмена), подробности не оглашаются, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании из-за гостайны. "Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - сообщили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.

https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html

сакский район

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сакский район, россия, республика крым