https://ria.ru/20240627/golosovanie-1955887932.html

Иней: народное голосование выбрало имя для нового снежного барса

Иней: народное голосование выбрало имя для нового снежного барса - РИА Новости, 27.06.2024

Иней: народное голосование выбрало имя для нового снежного барса

В рамках конкурса "Придумай имя снежному барсу" было получено более 300 вариантов имен. На первом этапе 10 лучших отобрали звезды и экологи, а победителя... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:43

2024-06-27T19:43

2024-06-27T19:43

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МОСКВА, 27 июн - пресс-служба ЗАО "Эвалар". В рамках конкурса "Придумай имя снежному барсу" было получено более 300 вариантов имен. На первом этапе 10 лучших отобрали звезды и экологи, а победителя определили посредством народного голосования в социальных сетях.Всероссийская акция "Придумай имя снежному барсу" продолжалась три месяца. Напомним, в конце прошлого года российские и монгольские ученые при поддержке "Эвалар" проводили исследование трансграничной популяции снежных барсов и обнаружили ранее неизвестного молодого самца ирбиса. То, что на камерах запечатлен ранее не встречавшийся барс, ученые поняли, проанализировав рисунок на шкуре зверя – в первую очередь, на хвосте.Детальное исследование популяции таких скрытных зверей как снежные барсы стало возможно за счет расширения сети фотоловушек в районе Сайлюгемского хребта."Благодаря усилиям компании "Эвалар", мы расширили мониторинговую сеть автоматических камер, что позволило выявить еще одного снежного барса. Если ранее мы знали о четырех таких животных, то сейчас их уже пять, и мы, безусловно, рады, что теперь у всех из них есть свои клички", - прокомментировал результаты конкурса заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.Теперь по итогам народного голосования у нового барса появилось имя, и с сегодняшнего дня зовут его Иней, а предложил его Михаил Емышев из Москвы, именно ему достался главный приз – путешествие на Алтай, туда, где обитают барсы. Помимо Инея также в топ-3 вошли имена Сайбар (сокращенное от "Сайлюгемский" и "барс") и Алтан (от монгольского "золотой")."Я даже и подумать не мог, что мой вариант имени окажется настолько популярным. Я очень рад, что смог внести свой посильный вклад в масштабный экологический проект, организованный компанией "Эвалар". Ну, и не меньше, конечно, рад за барса, у которого теперь тоже есть свое имя", - отметил победитель проекта "Придумай имя снежному барсу" Михаил Емышев.Участница звездного жюри, журналист, телеведущая и блогер Ирена Понарошку поделилась своими впечатлениями от прошедшего конкурса:"На мой взгляд, это была очень добрая и веселая акция. Она продемонстрировала, насколько много нас, любящих и бережно относящихся к природе людей. Когда я слышу новую кличку животного, у меня сразу возникает ассоциация, как эта грациозная дикая кошка шагает по снегу, а вся ее морда и усы покрыты инеем".Реклама, ЗАО "Эвалар", erid F7NfYUJCUneLsWnjTPYC

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы