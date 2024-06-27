Источник: при ударе израильских БПЛА по мотоциклу в Ливане погиб человек
При ударе израильских БПЛА по мотоциклу на востоке Ливана погиб человек
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильских беспилотников по мотоциклу в городе Сохмор в провинции Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
"Беспилотники израильской армии нанесли удар управляемой ракетой по мотоциклу в городе Сохмор в (районе – ред.) Западная Бекаа на востоке Ливана", - сказал источник.
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По словам источника, мотоцикл в результате удара полностью сгорел, один человек погиб.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.