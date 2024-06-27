https://ria.ru/20240627/gibel-1955921092.html

Источник: при ударе израильских БПЛА по мотоциклу в Ливане погиб человек

Источник: при ударе израильских БПЛА по мотоциклу в Ливане погиб человек - РИА Новости, 27.06.2024

Источник: при ударе израильских БПЛА по мотоциклу в Ливане погиб человек

Один человек погиб в результате удара израильских беспилотников по мотоциклу в городе Сохмор в провинции Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:00

2024-06-27T18:00

2024-06-27T18:00

в мире

израиль

ливан

бекаа

исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильских беспилотников по мотоциклу в городе Сохмор в провинции Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Беспилотники израильской армии нанесли удар управляемой ракетой по мотоциклу в городе Сохмор в (районе – ред.) Западная Бекаа на востоке Ливана", - сказал источник. По словам источника, мотоцикл в результате удара полностью сгорел, один человек погиб. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240626/livan-1955569931.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бекаа, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году