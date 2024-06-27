https://ria.ru/20240627/fryazino-1955944935.html

Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 27.06.2024

Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, второго фигуранта по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:38

2024-06-27T19:38

2024-06-27T19:38

происшествия

фрязино

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, второго фигуранта по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об аресте Спешилова",- сказали в суде. Суд также заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина. Ранее региональный главк СК в Telegram-канале сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино: заместителя генерального директора ООО "Исприн", а также представителя собственника здания. Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. "Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК. Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек. Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html

https://ria.ru/20240625/pozhar-1955277551.html

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фрязино

московская область (подмосковье)

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происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино