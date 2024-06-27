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Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 27.06.2024
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19:38 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/fryazino-1955944935.html
Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино
Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 27.06.2024
Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино
Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, второго фигуранта по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:38
2024-06-27T19:38
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, второго фигуранта по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об аресте Спешилова",- сказали в суде. Суд также заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина. Ранее региональный главк СК в Telegram-канале сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино: заместителя генерального директора ООО "Исприн", а также представителя собственника здания. Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. "Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК. Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек. Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html
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фрязино
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происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал второго фигуранта Спешилова по делу о пожаре в здании во Фрязино

© РИА Новости / Григорий СысоевПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, второго фигуранта по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство об аресте Спешилова",- сказали в суде.
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Суд также заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина.
Ранее региональный главк СК в Telegram-канале сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино: заместителя генерального директора ООО "Исприн", а также представителя собственника здания.
Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
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"Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.
Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
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ПроисшествияФрязиноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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