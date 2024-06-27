https://ria.ru/20240627/fryazino-1955852362.html

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник

Сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри из-за большого количество обрушений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:06

2024-06-27T14:06

2024-06-27T14:09

фрязино

происшествия

крупный пожар во фрязино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри из-за большого количество обрушений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал он.По его словам, с среду здание было обследовано спасателями в поисках пострадавших. "После этого в здание никто не заходил. Как дальше будет проводиться работа со зданием, неизвестно. Ситуация непростая", - сказал он.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших.По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.

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https://ria.ru/20240625/sk-1955237001.html

https://ria.ru/20240626/sk-1955490039.html

фрязино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

фрязино, происшествия, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье)