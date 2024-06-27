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Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
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14:06 27.06.2024 (обновлено: 14:09 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/fryazino-1955852362.html
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник
Сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри из-за большого количество обрушений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:06
2024-06-27T14:09
фрязино
происшествия
крупный пожар во фрязино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри из-за большого количество обрушений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал он.По его словам, с среду здание было обследовано спасателями в поисках пострадавших. "После этого в здание никто не заходил. Как дальше будет проводиться работа со зданием, неизвестно. Ситуация непростая", - сказал он.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших.По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html
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фрязино
московская область (подмосковье)
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фрязино, происшествия, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье)
Фрязино, Происшествия, Крупный пожар во Фрязино, Московская область (Подмосковье)
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным из-за внутренних обрушений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар на территории НИИ "Платан"
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри из-за большого количество обрушений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал он.
Пожар на территории НИИ Платан - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино
26 июня, 09:34
По его словам, с среду здание было обследовано спасателями в поисках пострадавших. "После этого в здание никто не заходил. Как дальше будет проводиться работа со зданием, неизвестно. Ситуация непростая", - сказал он.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании
25 июня, 09:46
По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
Задержаны подозреваемые по делу о пожаре во Фрязино
Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязино
26 июня, 08:19
 
ФрязиноПроисшествияКрупный пожар во ФрязиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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