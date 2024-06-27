https://ria.ru/20240627/frantsiya-1955965183.html

Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине - РИА Новости, 27.06.2024

Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине

ЕС выделил Украине транш финансовой помощи, пока Франции не хватает денег на больницы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T22:48

2024-06-27T22:48

2024-06-27T22:48

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украина

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

киев

евросоюз

g7

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ЕС выделил Украине транш финансовой помощи, пока Франции не хватает денег на больницы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.В четверг Министерство финансов Украины сообщило о подписании соглашения, согласно которому в июне Киев получил от ЕС 1,9 миллиарда евро."Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским!" — написал Филиппо.По словам политика, из этой суммы почти 400 миллионов евро выплатила Франция."Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства", — возмутился он.В декабре прошлого года украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html

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в мире, франция, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, киев, евросоюз, g7