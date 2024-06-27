Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 27.06.2024 (обновлено: 16:03 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/frantsiya-1955861926.html
Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине
Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 27.06.2024
Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью изданию РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:35
2024-06-27T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
марин ле пен
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_8dca34af96cf499a19ff4e766460ed00.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme. "Титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается кошельком", — сказала она. При победе оппозиции на парламентских выборах президент обязан назначить премьер-министром лидера победившей партии. В случае "правительства сожительства" за главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны.По словам Ле Пен, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла на этом посту готов провести красные линии."В случае с Украиной президент не сможет направить туда войска", — отметила она. Ранее Барделла уже выступал против передачи дальнобойных вооружений Киеву и отправки войск на Украину. Он заявлял, что это сделает страну соучастницей конфликта и приведет к прямому противостоянию с ядерной державой.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
https://ria.ru/20240627/ssha-1955845803.html
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e55b76a52187fcb6aa5d8ad734799e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, марин ле пен, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине

Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину в случае смены премьера

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.

"Титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается кошельком", — сказала она.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Вчера, 13:49
При победе оппозиции на парламентских выборах президент обязан назначить премьер-министром лидера победившей партии. В случае "правительства сожительства" за главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны.
По словам Ле Пен, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла на этом посту готов провести красные линии.

"В случае с Украиной президент не сможет направить туда войска", — отметила она.
Ранее Барделла уже выступал против передачи дальнобойных вооружений Киеву и отправки войск на Украину. Он заявлял, что это сделает страну соучастницей конфликта и приведет к прямому противостоянию с ядерной державой.

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
Вчера, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаМарин Ле ПенЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала