Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине
Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину в случае смены премьера
© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.
"Титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается кошельком", — сказала она.
"Титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается кошельком", — сказала она.
При победе оппозиции на парламентских выборах президент обязан назначить премьер-министром лидера победившей партии. В случае "правительства сожительства" за главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны.
По словам Ле Пен, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла на этом посту готов провести красные линии.
"В случае с Украиной президент не сможет направить туда войска", — отметила она.
"В случае с Украиной президент не сможет направить туда войска", — отметила она.
Ранее Барделла уже выступал против передачи дальнобойных вооружений Киеву и отправки войск на Украину. Он заявлял, что это сделает страну соучастницей конфликта и приведет к прямому противостоянию с ядерной державой.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.