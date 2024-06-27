https://ria.ru/20240627/frantsiya-1955861926.html

Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине

Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 27.06.2024

Ле Пен сделала заявление о войсках НАТО на Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью изданию РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:35

2024-06-27T14:35

2024-06-27T16:03

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила французский политик Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme. "Титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается кошельком", — сказала она. При победе оппозиции на парламентских выборах президент обязан назначить премьер-министром лидера победившей партии. В случае "правительства сожительства" за главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны.По словам Ле Пен, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла на этом посту готов провести красные линии."В случае с Украиной президент не сможет направить туда войска", — отметила она. Ранее Барделла уже выступал против передачи дальнобойных вооружений Киеву и отправки войск на Украину. Он заявлял, что это сделает страну соучастницей конфликта и приведет к прямому противостоянию с ядерной державой.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.

https://ria.ru/20240627/ssha-1955845803.html

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в мире, франция, украина, марин ле пен, эммануэль макрон