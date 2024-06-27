https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html

Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада

Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада - РИА Новости, 27.06.2024

Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада в Московской... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:09

2024-06-27T03:09

2024-06-27T03:09

сергиев посад

россия

московская область (подмосковье)

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада в Московской области, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов. "В соответствии с указом президента РФ "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области" утвердить прилагаемые устав и совет", - говорится в тексте документа. Согласно уставу, главной целью фонда является обеспечение проведения и финансирования работ по строительству, реконструкции, капремонту инфраструктуры в Сергиевом Посаде, а также работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Председателем совета фонда назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В состав совета вошли 25 человек, среди которых представители Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфина, Минтранса, Минпросвещения, Минкультуры, Минздрава, Минстроя, а также члены РПЦ, Ростеха, Росатома, РЖД и АСИ.

https://ria.ru/20240626/putin-1955673514.html

сергиев посад

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сергиев посад, россия, московская область (подмосковье), михаил мишустин