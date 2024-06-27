Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада
Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению и развитию Сергиева Посада
© iStock.com / OlyaSolodenkoСвято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад
© iStock.com / OlyaSolodenko
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада в Московской области, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
"В соответствии с указом президента РФ "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области" утвердить прилагаемые устав и совет", - говорится в тексте документа.
Согласно уставу, главной целью фонда является обеспечение проведения и финансирования работ по строительству, реконструкции, капремонту инфраструктуры в Сергиевом Посаде, а также работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Председателем совета фонда назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В состав совета вошли 25 человек, среди которых представители Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфина, Минтранса, Минпросвещения, Минкультуры, Минздрава, Минстроя, а также члены РПЦ, Ростеха, Росатома, РЖД и АСИ.