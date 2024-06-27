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Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада - РИА Новости, 27.06.2024
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03:09 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html
Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада
Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада - РИА Новости, 27.06.2024
Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада в Московской... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:09
2024-06-27T03:09
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада в Московской области, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов. "В соответствии с указом президента РФ "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области" утвердить прилагаемые устав и совет", - говорится в тексте документа. Согласно уставу, главной целью фонда является обеспечение проведения и финансирования работ по строительству, реконструкции, капремонту инфраструктуры в Сергиевом Посаде, а также работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Председателем совета фонда назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В состав совета вошли 25 человек, среди которых представители Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфина, Минтранса, Минпросвещения, Минкультуры, Минздрава, Минстроя, а также члены РПЦ, Ростеха, Росатома, РЖД и АСИ.
https://ria.ru/20240626/putin-1955673514.html
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
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сергиев посад, россия, московская область (подмосковье), михаил мишустин
Сергиев Посад, Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Мишустин
Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада

Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению и развитию Сергиева Посада

© iStock.com / OlyaSolodenkoСвято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© iStock.com / OlyaSolodenko
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада в Московской области, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
"В соответствии с указом президента РФ "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области" утвердить прилагаемые устав и совет", - говорится в тексте документа.
Согласно уставу, главной целью фонда является обеспечение проведения и финансирования работ по строительству, реконструкции, капремонту инфраструктуры в Сергиевом Посаде, а также работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Председателем совета фонда назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В состав совета вошли 25 человек, среди которых представители Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфина, Минтранса, Минпросвещения, Минкультуры, Минздрава, Минстроя, а также члены РПЦ, Ростеха, Росатома, РЖД и АСИ.
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Вчера, 18:27
 
Сергиев ПосадРоссияМосковская область (Подмосковье)Михаил Мишустин
 
 
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