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Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе - РИА Новости, 27.06.2024
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16:17 27.06.2024 (обновлено: 18:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955893222.html
Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе
Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе - РИА Новости, 27.06.2024
Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе
Финляндия в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый заместитель секретаря Собеза... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:17
2024-06-27T18:22
финляндия
россия
хельсинки
рашид нургалиев
нато
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Финляндия в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый заместитель секретаря Собеза России Рашид Нургалиев в статье, опубликованной на сайте совета. "Под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В начале же 2024-го в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешил авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам", — написал он. Более того, в Финляндии могут появиться штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия, отметил первый замсекретаря СБ. "Вашингтон "под зонтиком" блока НАТО поставил Финляндию в полувассальную зависимость и пытается в очередной раз сделать из нее "анти-Россию", заставить пожертвовать собственным благополучием ради чужих геополитических задач", — констатировал Нургалиев.Он добавил, что Хельсинки вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 году, когда финские войска были союзниками нацистов."Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", — перечислил Нургалиев.Столица Карелии — Петрозаводск — 28 июня отметит 80-ю годовщину освобождения от оккупации. Накануне этой даты стало известно, что прокурор республики направил в Верховный суд заявление о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков и союзных им войск Финляндии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html
https://ria.ru/20240616/finlyandiya-1953184823.html
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финляндия, россия, хельсинки, рашид нургалиев, нато, в мире
Финляндия, Россия, Хельсинки, Рашид Нургалиев, НАТО, В мире
Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе

Нургалиев: Финляндия станет площадкой для размещения войск и вооружений НАТО

© Фото : US ArmyАмериканские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : US Army
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Финляндия в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый заместитель секретаря Собеза России Рашид Нургалиев в статье, опубликованной на сайте совета.
"Под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В начале же 2024-го в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешил авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам", — написал он.
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Более того, в Финляндии могут появиться штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия, отметил первый замсекретаря СБ.
"Вашингтон "под зонтиком" блока НАТО поставил Финляндию в полувассальную зависимость и пытается в очередной раз сделать из нее "анти-Россию", заставить пожертвовать собственным благополучием ради чужих геополитических задач", — констатировал Нургалиев.
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Он добавил, что Хельсинки вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 году, когда финские войска были союзниками нацистов.
"Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", — перечислил Нургалиев.
Столица Карелии — Петрозаводск — 28 июня отметит 80-ю годовщину освобождения от оккупации. Накануне этой даты стало известно, что прокурор республики направил в Верховный суд заявление о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков и союзных им войск Финляндии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны.
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ФинляндияРоссияХельсинкиРашид НургалиевНАТОВ мире
 
 
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