Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе
Нургалиев: Финляндия станет площадкой для размещения войск и вооружений НАТО
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Финляндия в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый заместитель секретаря Собеза России Рашид Нургалиев в статье, опубликованной на сайте совета.
"Под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В начале же 2024-го в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешил авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам", — написал он.
Более того, в Финляндии могут появиться штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия, отметил первый замсекретаря СБ.
"Вашингтон "под зонтиком" блока НАТО поставил Финляндию в полувассальную зависимость и пытается в очередной раз сделать из нее "анти-Россию", заставить пожертвовать собственным благополучием ради чужих геополитических задач", — констатировал Нургалиев.
Он добавил, что Хельсинки вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 году, когда финские войска были союзниками нацистов.
"Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", — перечислил Нургалиев.
Столица Карелии — Петрозаводск — 28 июня отметит 80-ю годовщину освобождения от оккупации. Накануне этой даты стало известно, что прокурор республики направил в Верховный суд заявление о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков и союзных им войск Финляндии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны.