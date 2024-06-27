https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955893222.html

Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе

Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе - РИА Новости, 27.06.2024

Финляндия станет площадкой для размещения войск НАТО, считают в Совбезе

Финляндия в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый заместитель секретаря Собеза... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:17

2024-06-27T16:17

2024-06-27T18:22

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россия

хельсинки

рашид нургалиев

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Финляндия в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый заместитель секретаря Собеза России Рашид Нургалиев в статье, опубликованной на сайте совета. "Под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В начале же 2024-го в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешил авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам", — написал он. Более того, в Финляндии могут появиться штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия, отметил первый замсекретаря СБ. "Вашингтон "под зонтиком" блока НАТО поставил Финляндию в полувассальную зависимость и пытается в очередной раз сделать из нее "анти-Россию", заставить пожертвовать собственным благополучием ради чужих геополитических задач", — констатировал Нургалиев.Он добавил, что Хельсинки вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 году, когда финские войска были союзниками нацистов."Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", — перечислил Нургалиев.Столица Карелии — Петрозаводск — 28 июня отметит 80-ю годовщину освобождения от оккупации. Накануне этой даты стало известно, что прокурор республики направил в Верховный суд заявление о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков и союзных им войск Финляндии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html

https://ria.ru/20240616/finlyandiya-1953184823.html

https://ria.ru/20240403/finlyandiya-1937403493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, хельсинки, рашид нургалиев, нато, в мире