https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955891366.html
Россия всегда остужала горячие финские головы, заявил Совбез
Россия всегда остужала горячие финские головы, заявил Совбез - РИА Новости, 27.06.2024
Россия всегда остужала горячие финские головы, заявил Совбез
Россия всегда "остужала" пронизанные ярой русофобией "горячие финские головы" и принуждала Финляндию к мирному развитию, заявил первый заместитель секретаря... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:08
2024-06-27T16:08
2024-06-27T16:08
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия всегда "остужала" пронизанные ярой русофобией "горячие финские головы" и принуждала Финляндию к мирному развитию, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков. "Финские радикальные националистические идеи и их ярая русофобия направлялись на нашу страну неоднократно и до Великой Отечественной войны. И каждый раз мужественный народ России остужал "горячие финские головы", принуждал отказаться от агрессивных планов и устремить развитие по мирному и созидательному пути", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте Совета безопасности РФ. Он напомнил, что Финляндия до начала XIX века была провинцией в составе Шведского королевства. "На протяжении долгого времени шведы, которые считали финнов людьми "второго сорта", создавали в их сознании образ России как "варварской страны" и "угрозы с Востока". Когда в 1809 году после русско-шведской войны 1808 - 1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи, ей была щедро предоставлена широкая автономия - создано Великое княжество Финляндское, которое получило существенные привилегии в составе России", - отметил Нургалиев. Он напомнил, что советское правительство одним из первых своих декретов объявило о праве наций на самоопределение, и уже 31 декабря 1917 года постановило признать государственную независимость Финляндской Республики. "Но это признание в Финляндии восприняли лишь как слабость молодого советского государства", - добавил он. Получив независимость, Финляндия сразу же оказалась в состоянии гражданской войны между "белыми финнами" и "красными финнами", сопровождавшейся жесточайшим "белым" террором, отметил Нургалиев. "В это же время в финском обществе начали набирать популярность идеи создания "Великой Финляндии" - государства, которое должно было объединить финно-угорские народы бывшей Российской империи", - написал первый замсекретаря СБ. Он подчеркнул, что в "Великую Финляндию", предположительно, должны были войти Восточная Карелия (так финны называли российскую Карелию), Кольский полуостров, Ингрия (или Ингерманландия; окрестности Петрограда) и Эстония. "Эти идеи были четко выражены все тем же Густавом Маннергеймом, который 23 февраля 1918 года на железнодорожной станции Антреа (ныне Каменногорск) произнес "Клятву меча". В ней говорилось: "Не вложу меч в ножны... прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Беломорской (Восточной) Карелии", - добавил Нургалиев.
https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, рашид нургалиев, совет безопасности рф
В мире, Россия, Финляндия, Рашид Нургалиев, Совет Безопасности РФ
Россия всегда остужала горячие финские головы, заявил Совбез
Нургалиев: Россия всегда принуждала Финляндию к мирному развитию
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия всегда "остужала" пронизанные ярой русофобией "горячие финские головы" и принуждала Финляндию к мирному развитию, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
Столица Карелии Петрозаводск
в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков.
"Финские радикальные националистические идеи и их ярая русофобия направлялись на нашу страну неоднократно и до Великой Отечественной войны. И каждый раз мужественный народ России остужал "горячие финские головы", принуждал отказаться от агрессивных планов и устремить развитие по мирному и созидательному пути", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте Совета безопасности РФ.
Он напомнил, что Финляндия до начала XIX века была провинцией в составе Шведского королевства. "На протяжении долгого времени шведы, которые считали финнов людьми "второго сорта", создавали в их сознании образ России как "варварской страны" и "угрозы с Востока". Когда в 1809 году после русско-шведской войны 1808 - 1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи
, ей была щедро предоставлена широкая автономия - создано Великое княжество Финляндское, которое получило существенные привилегии в составе России", - отметил Нургалиев.
Он напомнил, что советское правительство одним из первых своих декретов объявило о праве наций на самоопределение, и уже 31 декабря 1917 года постановило признать государственную независимость Финляндской Республики. "Но это признание в Финляндии восприняли лишь как слабость молодого советского государства", - добавил он.
Получив независимость, Финляндия сразу же оказалась в состоянии гражданской войны между "белыми финнами" и "красными финнами", сопровождавшейся жесточайшим "белым" террором, отметил Нургалиев. "В это же время в финском обществе начали набирать популярность идеи создания "Великой Финляндии" - государства, которое должно было объединить финно-угорские народы бывшей Российской империи", - написал первый замсекретаря СБ.
Он подчеркнул, что в "Великую Финляндию", предположительно, должны были войти Восточная Карелия (так финны называли российскую Карелию), Кольский полуостров
, Ингрия (или Ингерманландия; окрестности Петрограда
) и Эстония
. "Эти идеи были четко выражены все тем же Густавом Маннергеймом, который 23 февраля 1918 года на железнодорожной станции Антреа (ныне Каменногорск
) произнес "Клятву меча". В ней говорилось: "Не вложу меч в ножны... прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Беломорской (Восточной) Карелии", - добавил Нургалиев.