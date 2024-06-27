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Одаренные дети выступили на фестивале искусств Чайковского в Клину
Одаренные дети выступили на фестивале искусств Чайковского в Клину - РИА Новости, 27.06.2024
Одаренные дети выступили на фестивале искусств Чайковского в Клину
Одаренные дети – учащиеся школ искусств - выступили на концерте X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который проходил в мемориальном... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:52
2024-06-27T15:52
2024-06-27T15:52
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Одаренные дети – учащиеся школ искусств - выступили на концерте X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который проходил в мемориальном музыкальном музее-заповеднике композитора в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Зрители увидели выступления победителей губернаторской программы "Одаренные дети Подмосковья" и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В ведомстве также отметили, что X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину открылся 21 июня. Перед зрителями выступили народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев и немецкая оперная певица Симона Кермес. Завершится фестиваль 30 июня.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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