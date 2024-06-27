https://ria.ru/20240627/festival-1955802205.html

Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае

Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае - РИА Новости, 27.06.2024

Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае

Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае, он продлится до 30 июня, сообщают в региональном министерстве культуры. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:17

2024-06-27T11:17

2024-06-27T12:04

алтайский край

роберт рождественский

екатерина рождественская

дмитрий певцов

литература

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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае, он продлится до 30 июня, сообщают в региональном министерстве культуры."Стартует Литературный фестиваль Роберта Рождественского. С 27 по 30 июня жителей региона ждут творческие встречи с писателями, презентации книг, литературно-музыкальные и концертные программы. Почетными гостями и участниками фестиваля станут родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев", - говорится в сообщении.Так, в первый день Рождественская презентует свою новую книгу "Подарок из страны специй". Мероприятия фестиваля пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Тальменке, Алейске, поселке Среднесибирский, а также на родине поэта в Косихе."Писательскую делегацию в этом году представляют поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов)", - отмечают в министерстве.

https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html

https://ria.ru/20240622/panno-1954690710.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

роберт рождественский, екатерина рождественская, дмитрий певцов, литература