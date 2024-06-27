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Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае - РИА Новости, 27.06.2024
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Алтайский край
 
11:17 27.06.2024 (обновлено: 12:04 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/festival-1955802205.html
Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае
Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае - РИА Новости, 27.06.2024
Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае
Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае, он продлится до 30 июня, сообщают в региональном министерстве культуры. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:17
2024-06-27T12:04
алтайский край
роберт рождественский
екатерина рождественская
дмитрий певцов
литература
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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае, он продлится до 30 июня, сообщают в региональном министерстве культуры."Стартует Литературный фестиваль Роберта Рождественского. С 27 по 30 июня жителей региона ждут творческие встречи с писателями, презентации книг, литературно-музыкальные и концертные программы. Почетными гостями и участниками фестиваля станут родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев", - говорится в сообщении.Так, в первый день Рождественская презентует свою новую книгу "Подарок из страны специй". Мероприятия фестиваля пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Тальменке, Алейске, поселке Среднесибирский, а также на родине поэта в Косихе."Писательскую делегацию в этом году представляют поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов)", - отмечают в министерстве.
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роберт рождественский, екатерина рождественская, дмитрий певцов, литература
Алтайский край, Роберт Рождественский, Екатерина Рождественская, Дмитрий Певцов, Литература

Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяЛитературный фестиваль Роберта Рождественского
Литературный фестиваль Роберта Рождественского - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае, он продлится до 30 июня, сообщают в региональном министерстве культуры.
"Стартует Литературный фестиваль Роберта Рождественского. С 27 по 30 июня жителей региона ждут творческие встречи с писателями, презентации книг, литературно-музыкальные и концертные программы. Почетными гостями и участниками фестиваля станут родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев", - говорится в сообщении.
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Так, в первый день Рождественская презентует свою новую книгу "Подарок из страны специй". Мероприятия фестиваля пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Тальменке, Алейске, поселке Среднесибирский, а также на родине поэта в Косихе.
"Писательскую делегацию в этом году представляют поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов)", - отмечают в министерстве.
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Алтайский крайРоберт РождественскийЕкатерина РождественскаяДмитрий ПевцовЛитература
 
 
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