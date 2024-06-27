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Цюрих подал заявку на проведение "Евровидения-2025" - РИА Новости, 27.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:17 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/evrovidenie-1955802040.html
Цюрих подал заявку на проведение "Евровидения-2025"
Цюрих подал заявку на проведение "Евровидения-2025" - РИА Новости, 27.06.2024
Цюрих подал заявку на проведение "Евровидения-2025"
Власти швейцарского города Цюрих приняли решение подать заявку на проведение песенного конкурса "Евровидение-2025", говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:17
2024-06-27T11:17
культура
цюрих
мальме
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти швейцарского города Цюрих приняли решение подать заявку на проведение песенного конкурса "Евровидение-2025", говорится в заявлении, опубликованном на сайте городского совета. "Город Цюрих подаёт заявку, чтобы принять конкурс песни "Евровидение-2025". "Евровидение" предоставит Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру города культуры и привлекательного туристического направления", - говорится в заявлении городских властей. По мнению властей, Цюрих идеально подходит для проведения "Евровидения", поскольку обладает необходимой транспортной инфраструктурой и соответствующей площадкой для проведения мероприятия. "Цюрих и "Евровидение" идеально сочетаются друг с другом. Цюрих такой же пёстрый, такой же живой, такой же разнообразный. Мы можем и хотим реализовать этот большой проект", - приводятся в сообщении слова мэра города Корине Маух. Для планирования и проведения "Евровидения-2025" городской совет подаст заявку на рамочный кредит на 20 миллионов франков. Швейцария проведёт "Евровидение-2025", потому что на конкурсе 2024 года, прошедшем в шведском Мальмё, победил швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.
https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945320500.html
https://ria.ru/20240510/evrovidenie-1945038711.html
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цюрих, мальме , россия
Культура, Цюрих, Мальме , Россия
Цюрих подал заявку на проведение "Евровидения-2025"

Власти швейцарского Цюриха подали заявку на проведение "Евровидение-2025"

© Pixabay / SimonephМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Pixabay / Simoneph
Микрофон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти швейцарского города Цюрих приняли решение подать заявку на проведение песенного конкурса "Евровидение-2025", говорится в заявлении, опубликованном на сайте городского совета.
«
"Город Цюрих подаёт заявку, чтобы принять конкурс песни "Евровидение-2025". "Евровидение" предоставит Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру города культуры и привлекательного туристического направления", - говорится в заявлении городских властей.
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По мнению властей, Цюрих идеально подходит для проведения "Евровидения", поскольку обладает необходимой транспортной инфраструктурой и соответствующей площадкой для проведения мероприятия.
"Цюрих и "Евровидение" идеально сочетаются друг с другом. Цюрих такой же пёстрый, такой же живой, такой же разнообразный. Мы можем и хотим реализовать этот большой проект", - приводятся в сообщении слова мэра города Корине Маух.
Для планирования и проведения "Евровидения-2025" городской совет подаст заявку на рамочный кредит на 20 миллионов франков.
Швейцария проведёт "Евровидение-2025", потому что на конкурсе 2024 года, прошедшем в шведском Мальмё, победил швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.
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