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ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций - РИА Новости, 27.06.2024
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19:09 27.06.2024 (обновлено: 19:45 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955939555.html
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций - РИА Новости, 27.06.2024
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:09
2024-06-27T19:45
в мире
украина
брюссель
киев
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится в обязательствах по безопасности, которые Брюссель и Киев подписали в четверг в Брюсселе. "В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов… ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов", - указывается в документе.
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в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций

ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций на случай "будущей агрессии"

© AP Photo / Olivier HosletШарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Olivier Hoslet
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится в обязательствах по безопасности, которые Брюссель и Киев подписали в четверг в Брюсселе.
"В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов… ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов", - указывается в документе.
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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