https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955939555.html

ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций

ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций - РИА Новости, 27.06.2024

ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций

ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:09

2024-06-27T19:09

2024-06-27T19:45

в мире

украина

брюссель

киев

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится в обязательствах по безопасности, которые Брюссель и Киев подписали в четверг в Брюсселе. "В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов… ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955938983.html

украина

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в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз