https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955939555.html
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций - РИА Новости, 27.06.2024
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:09
2024-06-27T19:09
2024-06-27T19:45
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС и Украина вводят режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии", на которых определят совместные "последующие шаги", говорится в обязательствах по безопасности, которые Брюссель и Киев подписали в четверг в Брюсселе. "В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов… ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов", - указывается в документе.
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В мире, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций на случай "будущей агрессии"