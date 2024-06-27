https://ria.ru/20240627/evakuatsiya-1955866105.html
В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации
В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 27.06.2024
В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что планируется увеличить зону принудительной эвакуации жителей из... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:50
2024-06-27T14:50
2024-06-27T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158058_314:0:3072:1551_1920x0_80_0_0_45629eac063653dfcd12332197c21e5f.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что планируется увеличить зону принудительной эвакуации жителей из Купянского района. "Что касается купянского направления, то, учитывая, что серая зона, то есть территория, на которой ведутся активные боевые действия, увеличилась, то мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми. Речь идет о нескольких населенных пунктах, о десятках таких семей", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада". По словам Синегубова, принудительную эвакуацию также планируется провести в 13 населенных пунктах на боровском направлении в Изюмском районе, там всего проживает порядка 20 семей. Как отметил глава обладминистрации, всего на данный момент из расположенных вблизи зоны боевых действий районов эвакуированы порядка 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158058_371:0:2737:1775_1920x0_80_0_0_3a61b8ec7e8740122613e0e84d033cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации
Синегубов: зона принудительной эвакуации жителей из-под Купянска расширится
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что планируется увеличить зону принудительной эвакуации жителей из Купянского района.
"Что касается купянского направления, то, учитывая, что серая зона, то есть территория, на которой ведутся активные боевые действия, увеличилась, то мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми. Речь идет о нескольких населенных пунктах, о десятках таких семей", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада".
По словам Синегубова, принудительную эвакуацию также планируется провести в 13 населенных пунктах на боровском направлении в Изюмском районе, там всего проживает порядка 20 семей. Как отметил глава обладминистрации, всего на данный момент из расположенных вблизи зоны боевых действий районов эвакуированы порядка 12 тысяч человек.