https://ria.ru/20240627/evakuatsiya-1955866105.html

В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации

В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 27.06.2024

В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что планируется увеличить зону принудительной эвакуации жителей из... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:50

2024-06-27T14:50

2024-06-27T14:50

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что планируется увеличить зону принудительной эвакуации жителей из Купянского района. "Что касается купянского направления, то, учитывая, что серая зона, то есть территория, на которой ведутся активные боевые действия, увеличилась, то мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми. Речь идет о нескольких населенных пунктах, о десятках таких семей", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Рада". По словам Синегубова, принудительную эвакуацию также планируется провести в 13 населенных пунктах на боровском направлении в Изюмском районе, там всего проживает порядка 20 семей. Как отметил глава обладминистрации, всего на данный момент из расположенных вблизи зоны боевых действий районов эвакуированы порядка 12 тысяч человек.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина