https://ria.ru/20240627/estoniya-1955863127.html
В Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить желто-голубые ленточки
В Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить желто-голубые ленточки - РИА Новости, 27.06.2024
В Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить желто-голубые ленточки
Нескольких детей из эстонской молодежной организации "Молодые орлы" отстранили от парада в Нарве за отказ носить ленточки с цветами украинского флага, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:39
2024-06-27T14:39
2024-06-27T14:43
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нескольких детей из эстонской молодежной организации "Молодые орлы" отстранили от парада в Нарве за отказ носить ленточки с цветами украинского флага, сообщает издание Postimees со ссылкой на представителя движения."Стало известно, что несколько членов добровольческой детско-юношеской организации "Молодые орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в параде, так как отказались надевать ленточки в цветах украинского флага", - пишет издание.Представитель организации Ричард Лемендик подтвердил газете факт инцидента. По его словам, "Молодые орлы" входят в состав более крупного движения - военизированного формирования "Кайтселийт", всем подразделениям которого было "приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия".При этом Лемендик заявил, что целью движения "Молодых орлов" якобы является патриотическое воспитание.
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, эстония, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эстония, В мире
В Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить желто-голубые ленточки
В Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить ленты цветов флага Украины
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Нескольких детей из эстонской молодежной организации "Молодые орлы" отстранили от парада в Нарве за отказ носить ленточки с цветами украинского флага, сообщает издание Postimees
со ссылкой на представителя движения.
"Стало известно, что несколько членов добровольческой детско-юношеской организации "Молодые орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в параде, так как отказались надевать ленточки в цветах украинского флага", - пишет издание.
Представитель организации Ричард Лемендик подтвердил газете факт инцидента. По его словам, "Молодые орлы" входят в состав более крупного движения - военизированного формирования "Кайтселийт", всем подразделениям которого было "приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия".
При этом Лемендик заявил, что целью движения "Молодых орлов" якобы является патриотическое воспитание.