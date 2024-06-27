https://ria.ru/20240627/es-1955842489.html
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России - РИА Новости, 27.06.2024
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России
Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, если деньги идут не со счетов в них, отправлялись не РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:42
2024-06-27T13:42
2024-06-27T13:42
экономика
россия
евросоюз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, если деньги идут не со счетов в них, отправлялись не лицом под ограничениями и не предназначаются такому лицу, следует из опубликованного регламента Совета ЕС. "В порядке исключения ... и при условии, что соответствующие средства были заморожены в результате участия юридического лица, перечисленного в приложении I к настоящему регламенту, выступающего в качестве банка-посредника во время перевода этих средств из Российской Федерации в Союз, компетентные органы государства-члена могут на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств", - сказано в документе. Однако для этого такие операции должны быть между двумя физическими или юридическими лицами, не попадающими под санкции, а также осуществляться без использования счетов в банках, которые находятся под европейскими ограничениями. Наконец, бенефициаром такого перевода не должно быть подсанкционное лицо. В то же время это исключение не применяется в отношении замороженных средств или экономических ресурсов, находящихся в распоряжении европейских центральных депозитариев Euroсlear и Clearstream.
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941769524.html
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экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России
ЕС разрешил провести некоторые замороженные из-за санкций переводы из России
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, если деньги идут не со счетов в них, отправлялись не лицом под ограничениями и не предназначаются такому лицу, следует из опубликованного регламента Совета ЕС.
«
"В порядке исключения ... и при условии, что соответствующие средства были заморожены в результате участия юридического лица, перечисленного в приложении I к настоящему регламенту, выступающего в качестве банка-посредника во время перевода этих средств из Российской Федерации в Союз, компетентные органы государства-члена могут на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств", - сказано в документе.
Однако для этого такие операции должны быть между двумя физическими или юридическими лицами, не попадающими под санкции, а также осуществляться без использования счетов в банках, которые находятся под европейскими ограничениями. Наконец, бенефициаром такого перевода не должно быть подсанкционное лицо.
В то же время это исключение не применяется в отношении замороженных средств или экономических ресурсов, находящихся в распоряжении европейских центральных депозитариев Euroсlear и Clearstream.