Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/es-1955842489.html
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России - РИА Новости, 27.06.2024
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России
Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, если деньги идут не со счетов в них, отправлялись не РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:42
2024-06-27T13:42
экономика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, если деньги идут не со счетов в них, отправлялись не лицом под ограничениями и не предназначаются такому лицу, следует из опубликованного регламента Совета ЕС. "В порядке исключения ... и при условии, что соответствующие средства были заморожены в результате участия юридического лица, перечисленного в приложении I к настоящему регламенту, выступающего в качестве банка-посредника во время перевода этих средств из Российской Федерации в Союз, компетентные органы государства-члена могут на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств", - сказано в документе. Однако для этого такие операции должны быть между двумя физическими или юридическими лицами, не попадающими под санкции, а также осуществляться без использования счетов в банках, которые находятся под европейскими ограничениями. Наконец, бенефициаром такого перевода не должно быть подсанкционное лицо. В то же время это исключение не применяется в отношении замороженных средств или экономических ресурсов, находящихся в распоряжении европейских центральных депозитариев Euroсlear и Clearstream.
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941769524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_28:0:2464:1827_1920x0_80_0_0_a0a2c0fbfe3d6b10bbecbb3aa576081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
Евросоюз разрешил провести некоторые ранее замороженные переводы из России

ЕС разрешил провести некоторые замороженные из-за санкций переводы из России

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, если деньги идут не со счетов в них, отправлялись не лицом под ограничениями и не предназначаются такому лицу, следует из опубликованного регламента Совета ЕС.
«
"В порядке исключения ... и при условии, что соответствующие средства были заморожены в результате участия юридического лица, перечисленного в приложении I к настоящему регламенту, выступающего в качестве банка-посредника во время перевода этих средств из Российской Федерации в Союз, компетентные органы государства-члена могут на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств", - сказано в документе.
Однако для этого такие операции должны быть между двумя физическими или юридическими лицами, не попадающими под санкции, а также осуществляться без использования счетов в банках, которые находятся под европейскими ограничениями. Наконец, бенефициаром такого перевода не должно быть подсанкционное лицо.
В то же время это исключение не применяется в отношении замороженных средств или экономических ресурсов, находящихся в распоряжении европейских центральных депозитариев Euroсlear и Clearstream.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Швейцарии разблокировали активов из России на 317 миллионов долларов
23 апреля, 14:19
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала