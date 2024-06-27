https://ria.ru/20240627/elektrosamokaty-1955901811.html

Аварии с электросамокатами за год привели к гибели 43 человек

Аварии с электросамокатами за год привели к гибели 43 человек - РИА Новости, 27.06.2024

Аварии с электросамокатами за год привели к гибели 43 человек

В прошлом году аварии с электросамокатами привели к гибели 43 человек, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:58

2024-06-27T16:58

2024-06-27T17:30

россия

электросамокат

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В прошлом году аварии с электросамокатами привели к гибели 43 человек, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ)."Всего за год в ДТП погибло 43 человека, при это только один из них — пешеход, на которого наехал электросамокат", — сказал он.Как отметил Митрошин, в основном погибшие в авариях с электросамокатами нарушали правила дородного движения, например, не спеша пересекали проезжую часть, ехали на запрещающий сигнал светофора или по обочине дороги в попутном направлении. В декабре прошлого года в России ввели обязательную сертификацию электросамокатов. Кроме того, с 1 марта 2023-го вступили в силу обновления ПДД: пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) не могут передвигаться быстрее 25 км/ч, а вес элeктротранспорта, на котором рaзрешается ездить по трoтуарам, вело- и пешeходным дорожкам, не должен превышать 35 килограммов. Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Мероприятие традиционно собрало ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://radiosputnik.ru/20240604/elektrosamokat-1950433162.html

https://ria.ru/20240527/shtraf-1948592258.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, электросамокат, дтп