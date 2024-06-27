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Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации - РИА Новости, 27.06.2024
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14:07 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/efimov-1955819450.html
Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации
Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации - РИА Новости, 27.06.2024
Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации
В Красносельском и Басманном районах Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 50 тысяч квадратных метров жилья по программе РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:07
2024-06-27T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В Красносельском и Басманном районах Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 50 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и других городских нужд, сообщила заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации. Вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сейчас предназначенная к реорганизации территория занята магазинами, автосервисом и рядом иных устаревших объектов, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, помимо жилья проект предусматривает возведение коммунальных объектов, благоустройство территории и обустройство улично-дорожной сети.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20240627/efimov-1955728590.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, жилье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Жилье

Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В Красносельском и Басманном районах Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 50 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и других городских нужд, сообщила заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации. Вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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Сейчас предназначенная к реорганизации территория занята магазинами, автосервисом и рядом иных устаревших объектов, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, помимо жилья проект предусматривает возведение коммунальных объектов, благоустройство территории и обустройство улично-дорожной сети.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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