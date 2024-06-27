https://ria.ru/20240627/efimov-1955819450.html

Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации

Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации - РИА Новости, 27.06.2024

Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации

В Красносельском и Басманном районах Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 50 тысяч квадратных метров жилья по программе РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:07

2024-06-27T14:07

2024-06-27T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baf1d7722c4a698f834ccb3fb3d13344.jpg

МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В Красносельском и Басманном районах Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 50 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и других городских нужд, сообщила заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации. Вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сейчас предназначенная к реорганизации территория занята магазинами, автосервисом и рядом иных устаревших объектов, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, помимо жилья проект предусматривает возведение коммунальных объектов, благоустройство территории и обустройство улично-дорожной сети.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20240627/efimov-1955728590.html

https://ria.ru/20240626/efimov-1955526064.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, жилье