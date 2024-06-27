https://ria.ru/20240627/dtp-1955878255.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" спасла годовалого малыша после ДТП в Сочи

"ЭРА-ГЛОНАСС" спасла годовалого малыша после ДТП в Сочи - РИА Новости, 27.06.2024

"ЭРА-ГЛОНАСС" спасла годовалого малыша после ДТП в Сочи

Слаженная работа госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", региональной Системы-112 и Службы спасения города Сочи спасла жизни трех человек в ДТП, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:28

2024-06-27T15:28

2024-06-27T15:30

сочи

эра-глонасс

алексей райкевич

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Слаженная работа госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", региональной Системы-112 и Службы спасения города Сочи спасла жизни трех человек в ДТП, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС". В Сочи автомобиль сорвался с извилистой трассы в овраг и повис на дереве. Внутри оказались зажаты две женщины и годовалый ребенок. От удара автоматически сработала кнопка SOS, подключенная к "ЭРА-ГЛОНАСС". За несколько секунд госинформсистема передала данные, включающие точные координаты, спасателям, которые оперативно выдвинулись на место аварии и вызволили пострадавших. По словам спасателей, благодаря "ЭРА-ГЛОНАСС" они получили точные координаты, цвет и марку автомобиля, что позволило сэкономить драгоценное для спасения людей время. По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, "ЭРА-ГЛОНАСС" передала данные в спасательную службу за 12 секунд. "Точные координаты, которые за считанные секунды передала спасателям "ЭРА-ГЛОНАСС", помогли сохранить жизнь и здоровье женщинам и ребенку. Зачастую в момент аварии водители и пассажиры находятся в состоянии шока, не могут найти или дотянуться до своего смартфона, который мог просто улететь в разбитое окно. "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет с максимальной эффективностью соблюдать правило золотого часа в медицине катастроф, когда помощь, оказанная в течение первых 60 минут, в пять раз повышает шансы на сохранение жизней и здоровья пострадавших людей", – приводятся в сообщении слова Райкевича. Как отметили в пресс-службе, к "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключено более 11 миллионов транспортных средств. За девять лет работы госинформсистема передала спасателям свыше 385 тысяч аварийных вызовов. "ЭРА-ГЛОНАСС" интегрирована со всеми действующими в стране "Системами-112".

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, эра-глонасс, алексей райкевич