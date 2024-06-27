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Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре любил быстрые машины - РИА Новости, 27.06.2024
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01:31 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/dtp-1955732631.html
Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре любил быстрые машины
Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре любил быстрые машины - РИА Новости, 27.06.2024
Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре любил быстрые машины
Водитель BMW, вылетевший с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, не мог допустить ошибки в управлении, заявил в беседе с РИА... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:31
2024-06-27T01:31
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Водитель BMW, вылетевший с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, не мог допустить ошибки в управлении, заявил в беседе с РИА Новости близкий друг погибшего, добавив, что при этом ранее тот уже попадал в ДТП. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Нет. У него все машины были скоростные. Он любил скорость. Он ездил быстро. У него всегда были какие-то там ДТП – где-то притер что-то... Всегда. Я уверен, что он повернул руль. Но колеса были вывернуты, машина поехала прямо", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, мог ли водитель допустить ошибку в управлении. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку погибшие взрослые поссорились. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре любил быстрые машины

Водитель вылетевшего с парковки BMW в Краснодаре уже попадал в ДТП

© 23 МВД/TelegramМашина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Водитель BMW, вылетевший с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, не мог допустить ошибки в управлении, заявил в беседе с РИА Новости близкий друг погибшего, добавив, что при этом ранее тот уже попадал в ДТП.
Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
"Нет. У него все машины были скоростные. Он любил скорость. Он ездил быстро. У него всегда были какие-то там ДТП – где-то притер что-то... Всегда. Я уверен, что он повернул руль. Но колеса были вывернуты, машина поехала прямо", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, мог ли водитель допустить ошибку в управлении.
Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. При этом, по его словам, перед заездом на парковку погибшие взрослые поссорились.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
Женщина, погибшая в BMW, была специалистом по позитивному сознанию
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