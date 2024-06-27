https://ria.ru/20240627/doma-1955776371.html
В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха"
В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха" - РИА Новости, 27.06.2024
В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха"
Семь жилых домов серии "Башня Вулыха" отремонтируют в Москве 2024 году, их строили в столице с 1969 по 1973 год, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:51
2024-06-27T09:51
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Семь жилых домов серии "Башня Вулыха" отремонтируют в Москве 2024 году, их строили в столице с 1969 по 1973 год, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда восстановят семь домов типовой застройки серии "Башня Вулыха", - говорится в тексте. Как уточнили в материале, башни Вулыха строили в столице с 1969 по 1973 год. Одноподъездные здания имеют внутренний сборный несущий железобетонный каркас и наружные несущие стены из кирпича. Обычно такие дома 14-этажные, хотя бывают и модификации по высоте. Свое название здания получили в честь известного советского архитектора Ефима Вулыха. Сообщается, что специалисты уже ремонтируют многоквартирный жилой 14-этажный дом, который находится на улице Солнечногорской и возведен в 1975 году. Еще капремонт ведут в двух 14-этажных башнях Вулыха на улице Михалковской. -0-
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, Москва
В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха"
Семь жилых домов серии "Башня Вулыха" отремонтируют в Москве в 2024 году
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Семь жилых домов серии "Башня Вулыха" отремонтируют в Москве 2024 году, их строили в столице с 1969 по 1973 год, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда восстановят семь домов типовой застройки серии "Башня Вулыха", - говорится в тексте.
Как уточнили в материале, башни Вулыха строили в столице с 1969 по 1973 год. Одноподъездные здания имеют внутренний сборный несущий железобетонный каркас и наружные несущие стены из кирпича. Обычно такие дома 14-этажные, хотя бывают и модификации по высоте. Свое название здания получили в честь известного советского архитектора Ефима Вулыха.
Сообщается, что специалисты уже ремонтируют многоквартирный жилой 14-этажный дом, который находится на улице Солнечногорской и возведен в 1975 году. Еще капремонт ведут в двух 14-этажных башнях Вулыха на улице Михалковской. -0-