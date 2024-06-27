https://ria.ru/20240627/doma-1955776371.html

В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха"

В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха" - РИА Новости, 27.06.2024

В Москве отремонтируют семь жилых домов серии "Башня Вулыха"

Семь жилых домов серии "Башня Вулыха" отремонтируют в Москве 2024 году, их строили в столице с 1969 по 1973 год, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:51

2024-06-27T09:51

2024-06-27T09:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

жилье

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955775268_166:0:1588:800_1920x0_80_0_0_8c472bb01b64d908af684bdea02cfaa6.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Семь жилых домов серии "Башня Вулыха" отремонтируют в Москве 2024 году, их строили в столице с 1969 по 1973 год, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда восстановят семь домов типовой застройки серии "Башня Вулыха", - говорится в тексте. Как уточнили в материале, башни Вулыха строили в столице с 1969 по 1973 год. Одноподъездные здания имеют внутренний сборный несущий железобетонный каркас и наружные несущие стены из кирпича. Обычно такие дома 14-этажные, хотя бывают и модификации по высоте. Свое название здания получили в честь известного советского архитектора Ефима Вулыха. Сообщается, что специалисты уже ремонтируют многоквартирный жилой 14-этажный дом, который находится на улице Солнечногорской и возведен в 1975 году. Еще капремонт ведут в двух 14-этажных башнях Вулыха на улице Михалковской. -0-

https://ria.ru/20240130/doma-1924282867.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, москва