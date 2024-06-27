https://ria.ru/20240627/dipotnosheniya-1955810262.html

В Кремле не принимали решений о понижении уровня дипотношений с Западом

В Кремле не принимали решений о понижении уровня дипотношений с Западом - РИА Новости, 27.06.2024

В Кремле не принимали решений о понижении уровня дипотношений с Западом

Никаких решений о возможности понижения уровня дипотношений с Западом пока не принималось, при этом Россия не может не рассматривать различные варианты ответов... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:52

2024-06-27T11:52

2024-06-27T12:22

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Никаких решений о возможности понижения уровня дипотношений с Западом пока не принималось, при этом Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на действия Запада по украинскому направлению, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В качестве ответной реакции на постоянно растущую вовлеченность и непрекращающуюся со стороны Запада эскалацию напряженности на континенте Россия просчитывает разные варианты. Но никаких решений на этот счет пока не принималось", - сказал он журналистам на вопрос о возможности понижения уровня дипотношений с Западом.При этом Песков отметил, что вопрос о понижении уровня дипотношений - это стандартная дипломатическая практика государства, "которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями в свой адрес"."По мере того, как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, конечно, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство в украинский кризис. Более того, когда страны Запада открыто декларируют, что их главной целью является обеспечение стратегического поражения России на поле боя, Ну конечно, это не может не вызывать ответную реакцию Москвы", - сказал он.

https://ria.ru/20240329/lavrov-1936505792.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, политика