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Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024
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14:03 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/diplomatiya-1955850723.html
Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков
Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024
Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков
Россия будет продолжать пытаться достучаться до Вашингтона различными дипломатическими методами, используя для этого в том числе и телефонные разговоры, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:03
2024-06-27T14:03
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия будет продолжать пытаться достучаться до Вашингтона различными дипломатическими методами, используя для этого в том числе и телефонные разговоры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В условиях, когда противоположная на Западе сторона совершенно недоговороспособна, у Москвы нет иллюзий о существовании реальной базы на сегодняшний день, чтобы практиковать классическую дипломатию, отметил дипломат. "Однако теперь происходит нечто иное, и нельзя говорить, что если за демаршем сразу не следует та или иная практическая и в том числе силовая акция, значит, эти демарши не нужны. Ноты, демонстрации готовности и решимости вербальным способом постоять за себя и обеспечивать свою безопасность - это неотъемлемый элемент общего противодействия враждебному антироссийскому курсу, который проводят США и их сателлиты. Мы будем это продолжать независимо от того, удастся достучаться до каких-то эшелонов, этажей, или нет. Это будет продолжено, в том числе в форме телефонных разговоров. Все идет от потребностей момента", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". "Мы будем использовать и каналы посольств. Мы действуем транспарентно, мы ничего не скрываем. Я уверен, что граждане нашей страны, многие другие участники международных процессов, общественность мировая, особенно в странах мирового большинства, четко понимают диспозицию, понимают нашу систему координат и они в этом мировом большинстве симпатизируют борьбе, которую ведет российский народ за страну, за возможность идти тем путем который мы для себя определили в соответствии с линией, сформулированной президентом РФ", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955827248.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), москва, сергей рябков, политика
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Сергей Рябков, Политика
Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков

Рябков: Россия продолжит попытки достучаться до США дипломатическими методами

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия будет продолжать пытаться достучаться до Вашингтона различными дипломатическими методами, используя для этого в том числе и телефонные разговоры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В условиях, когда противоположная на Западе сторона совершенно недоговороспособна, у Москвы нет иллюзий о существовании реальной базы на сегодняшний день, чтобы практиковать классическую дипломатию, отметил дипломат.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Рябков рассказал о коммуникации Москвы и Вашингтона
Вчера, 12:51
"Однако теперь происходит нечто иное, и нельзя говорить, что если за демаршем сразу не следует та или иная практическая и в том числе силовая акция, значит, эти демарши не нужны. Ноты, демонстрации готовности и решимости вербальным способом постоять за себя и обеспечивать свою безопасность - это неотъемлемый элемент общего противодействия враждебному антироссийскому курсу, который проводят США и их сателлиты. Мы будем это продолжать независимо от того, удастся достучаться до каких-то эшелонов, этажей, или нет. Это будет продолжено, в том числе в форме телефонных разговоров. Все идет от потребностей момента", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Мы будем использовать и каналы посольств. Мы действуем транспарентно, мы ничего не скрываем. Я уверен, что граждане нашей страны, многие другие участники международных процессов, общественность мировая, особенно в странах мирового большинства, четко понимают диспозицию, понимают нашу систему координат и они в этом мировом большинстве симпатизируют борьбе, которую ведет российский народ за страну, за возможность идти тем путем который мы для себя определили в соответствии с линией, сформулированной президентом РФ", - подчеркнул Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Рябков прокомментировал контакты Белоусова и главы Пентагона
26 июня, 13:33
 
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