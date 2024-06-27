https://ria.ru/20240627/diplomatiya-1955850723.html

Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков

Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024

Россия продолжит попытки достучаться до США, заявил Рябков

Россия будет продолжать пытаться достучаться до Вашингтона различными дипломатическими методами, используя для этого в том числе и телефонные разговоры, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:03

2024-06-27T14:03

2024-06-27T14:03

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия будет продолжать пытаться достучаться до Вашингтона различными дипломатическими методами, используя для этого в том числе и телефонные разговоры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В условиях, когда противоположная на Западе сторона совершенно недоговороспособна, у Москвы нет иллюзий о существовании реальной базы на сегодняшний день, чтобы практиковать классическую дипломатию, отметил дипломат. "Однако теперь происходит нечто иное, и нельзя говорить, что если за демаршем сразу не следует та или иная практическая и в том числе силовая акция, значит, эти демарши не нужны. Ноты, демонстрации готовности и решимости вербальным способом постоять за себя и обеспечивать свою безопасность - это неотъемлемый элемент общего противодействия враждебному антироссийскому курсу, который проводят США и их сателлиты. Мы будем это продолжать независимо от того, удастся достучаться до каких-то эшелонов, этажей, или нет. Это будет продолжено, в том числе в форме телефонных разговоров. Все идет от потребностей момента", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". "Мы будем использовать и каналы посольств. Мы действуем транспарентно, мы ничего не скрываем. Я уверен, что граждане нашей страны, многие другие участники международных процессов, общественность мировая, особенно в странах мирового большинства, четко понимают диспозицию, понимают нашу систему координат и они в этом мировом большинстве симпатизируют борьбе, которую ведет российский народ за страну, за возможность идти тем путем который мы для себя определили в соответствии с линией, сформулированной президентом РФ", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955827248.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), москва, сергей рябков, политика