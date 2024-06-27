https://ria.ru/20240627/deputaty-1955812744.html

Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России

Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России - РИА Новости, 27.06.2024

Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России

Британская газета Times утверждает, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:02

2024-06-27T12:02

2024-06-27T13:12

россия

вашингтон (штат)

украина

илья пономарев

дарья дугина

владлен татарский

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне."Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.По информации газеты, план из семи пунктов по "свержению Кремля" на этой неделе обсуждали "более 60 политиков в изгнании" на встрече в Варшаве. Он предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине.Речь идет о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки ее силовой смены."Это предложение будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца", — пишет издание. Times указывает на то, что стоящие за планом бывшие депутаты, в том числе Илья Пономарев*, связаны с террористической организацией "Легион "Свобода России"** и группировкой "Национальная республиканская армия", взявшей ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского. В России предусмотрено уголовное наказание за призывы к террористической или экстремистской деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. Пономарев бежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем предоставили гражданство.В 2022 году в России его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии.ФСБ возбудила против Пономарева уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и участии в террористической организации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240118/rozysk-1922048864.html

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

https://ria.ru/20240626/es-1955603786.html

https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955664803.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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россия, вашингтон (штат), украина, илья пономарев, дарья дугина, владлен татарский, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире