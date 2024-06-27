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Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России - РИА Новости, 27.06.2024
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12:02 27.06.2024 (обновлено: 13:12 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/deputaty-1955812744.html
Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России
Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России - РИА Новости, 27.06.2024
Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России
Британская газета Times утверждает, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:02
2024-06-27T13:12
россия
вашингтон (штат)
украина
илья пономарев
дарья дугина
владлен татарский
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне."Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.По информации газеты, план из семи пунктов по "свержению Кремля" на этой неделе обсуждали "более 60 политиков в изгнании" на встрече в Варшаве. Он предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине.Речь идет о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки ее силовой смены."Это предложение будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца", — пишет издание. Times указывает на то, что стоящие за планом бывшие депутаты, в том числе Илья Пономарев*, связаны с террористической организацией "Легион "Свобода России"** и группировкой "Национальная республиканская армия", взявшей ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского. В России предусмотрено уголовное наказание за призывы к террористической или экстремистской деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. Пономарев бежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем предоставили гражданство.В 2022 году в России его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии.ФСБ возбудила против Пономарева уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и участии в террористической организации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240118/rozysk-1922048864.html
https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html
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россия, вашингтон (штат), украина, илья пономарев, дарья дугина, владлен татарский, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Вашингтон (штат), Украина, Илья Пономарев, Дарья Дугина, Владлен Татарский, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России

Times: сбежавшие из России экс-депутаты готовят план террора к саммиту НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.
Филипп Бридлав - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Госдуме призвали объявить экс-главкома НАТО в розыск за угрозы Крыму
18 января, 12:26
По информации газеты, план из семи пунктов по "свержению Кремля" на этой неделе обсуждали "более 60 политиков в изгнании" на встрече в Варшаве. Он предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине.
Речь идет о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки ее силовой смены.
"Это предложение будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца", — пишет издание.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Станет более агрессивным". НАТО указала на участь России
Вчера, 08:00
Times указывает на то, что стоящие за планом бывшие депутаты, в том числе Илья Пономарев*, связаны с террористической организацией "Легион "Свобода России"** и группировкой "Национальная республиканская армия", взявшей ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.
В России предусмотрено уголовное наказание за призывы к террористической или экстремистской деятельности, оправдание или пропаганду терроризма.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Независимость ЕС от НАТО и США недостижима, заявили в Швейцарии
26 июня, 15:11
Пономарев бежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем предоставили гражданство.
В 2022 году в России его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии.
ФСБ возбудила против Пономарева уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и участии в террористической организации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация, запрещенная в России.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Филиппо призвал Францию покинуть НАТО после назначения Рютте
26 июня, 17:58
 
РоссияВашингтон (штат)УкраинаИлья ПономаревДарья ДугинаВладлен ТатарскийНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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