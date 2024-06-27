Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России
Times: сбежавшие из России экс-депутаты готовят план террора к саммиту НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", — говорится в публикации.
По информации газеты, план из семи пунктов по "свержению Кремля" на этой неделе обсуждали "более 60 политиков в изгнании" на встрече в Варшаве. Он предусматривает призывы к Западу ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки, поставить больше оружия Украине.
Речь идет о таких преступлениях, как убийства представителей власти и попытки ее силовой смены.
"Это предложение будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца", — пишет издание.
Times указывает на то, что стоящие за планом бывшие депутаты, в том числе Илья Пономарев*, связаны с террористической организацией "Легион "Свобода России"** и группировкой "Национальная республиканская армия", взявшей ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.
В России предусмотрено уголовное наказание за призывы к террористической или экстремистской деятельности, оправдание или пропаганду терроризма.
Пономарев бежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем предоставили гражданство.
В 2022 году в России его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии.
ФСБ возбудила против Пономарева уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и участии в террористической организации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация, запрещенная в России.