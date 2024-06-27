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Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета - РИА Новости, 27.06.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
15:53 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/demeshin-1955886368.html
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета - РИА Новости, 27.06.2024
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета
В Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета и импортозамещения, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:53
2024-06-27T15:53
хабаровский край
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета и импортозамещения, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. О подписании хартии технологического суверенитета и импортозамещения Демешин объявил на расширенном заседании правительства края. "Развитие нашей, хабаровской промышленности - для меня один из приоритетов в работе. Я предложил заинтересованным сторонам подписать хартию технологического суверенитета. Этот документ - основа наших действий в сфере импортозамещения на перспективу. Будем внедрять в производство Хабаровского края научные инновации, поддерживать предприятия в цифровой трансформации и развивать их кадровый потенциал", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что для этого будут расширены возможности региональных инвестиционных программ, проработано создание новых льготных режимов, введены дополнительные преференции. "К августу экономический блок краевого правительства отчитается мне о предпринятых мерах по практической реализации хартии. А по итогам года проверю, доходит ли наша поддержка до конкретных предприятий, стало ли больше местных товаров на полках магазинов", - добавил Демешин. По его словам, к хартии уже присоединились крупные предприятия региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Союз работодателей края, прокуратура и органы контроля, торгово-промышленная палата, региональные отделения "Деловой России" и "Опоры России". По данным правительства региона, врио губернатора сообщил также, что присоединиться к хартии будет предложено и другим общественным объединениям и предприятиям края.
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дмитрий демешин
Хабаровский край, Дмитрий Демешин

Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета

© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского краяДемешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета и импортозамещения, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
О подписании хартии технологического суверенитета и импортозамещения Демешин объявил на расширенном заседании правительства края.
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"Развитие нашей, хабаровской промышленности - для меня один из приоритетов в работе. Я предложил заинтересованным сторонам подписать хартию технологического суверенитета. Этот документ - основа наших действий в сфере импортозамещения на перспективу. Будем внедрять в производство Хабаровского края научные инновации, поддерживать предприятия в цифровой трансформации и развивать их кадровый потенциал", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что для этого будут расширены возможности региональных инвестиционных программ, проработано создание новых льготных режимов, введены дополнительные преференции.
"К августу экономический блок краевого правительства отчитается мне о предпринятых мерах по практической реализации хартии. А по итогам года проверю, доходит ли наша поддержка до конкретных предприятий, стало ли больше местных товаров на полках магазинов", - добавил Демешин.
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По его словам, к хартии уже присоединились крупные предприятия региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Союз работодателей края, прокуратура и органы контроля, торгово-промышленная палата, региональные отделения "Деловой России" и "Опоры России".
По данным правительства региона, врио губернатора сообщил также, что присоединиться к хартии будет предложено и другим общественным объединениям и предприятиям края.
 
Хабаровский крайДмитрий Демешин
 
 
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