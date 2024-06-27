https://ria.ru/20240627/debaty-1955746175.html
Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов
Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов - РИА Новости, 27.06.2024
Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов
Бывший президент США Дональд Трамп в канун запланированных на четверг дебатов имеет небольшое преимущество перед своим оппонентом и действующим главой... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:13
2024-06-27T05:13
2024-06-27T05:13
в мире
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дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в канун запланированных на четверг дебатов имеет небольшое преимущество перед своим оппонентом и действующим главой государства Джо Байденом, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Виннипегским университетом. Согласно результатам исследования, в поддержку Трампа высказались 49% респондентов, в то время как за его оппонента – 45%. При этом свыше 70% опрошенных дали понять, что будут внимательно следить за ходом предстоящих дебатов, и лишь четверть респондентов не проявила к ним значительного интереса. Несмотря на активный интерес к готовящейся словесной баталии двух политиков, 82% опрошенных заявили, что их политические симпатии не претерпят изменений вне зависимости от итогов дебатов. Лишь 16% респондентов допустили, что могут поменять свое мнение относительно пригодности того или иного кандидата на роль главы государства, опираясь на их будущие выступления. Намеченные на четверг теледебаты станут первой в американской истории публичной дискуссией такого рода с участием действующего и бывшего президентов. Мероприятие пройдет на площадке телеканала CNN и продлится порядка 90 минут. Опрос проводился в период с 20 по 24 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних американцев посредством телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет порядка 2,6%.
https://ria.ru/20240626/tramp-1955618724.html
https://ria.ru/20240627/debaty-1955725819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов
Трамп лидирует в битве за симпатии американцев в преддверии дебатов с Байденом
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в канун запланированных на четверг дебатов имеет небольшое преимущество перед своим оппонентом и действующим главой государства Джо Байденом, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Виннипегским университетом.
Согласно результатам исследования, в поддержку Трампа высказались 49% респондентов, в то время как за его оппонента – 45%. При этом свыше 70% опрошенных дали понять, что будут внимательно следить за ходом предстоящих дебатов, и лишь четверть респондентов не проявила к ним значительного интереса.
Несмотря на активный интерес к готовящейся словесной баталии двух политиков, 82% опрошенных заявили, что их политические симпатии не претерпят изменений вне зависимости от итогов дебатов. Лишь 16% респондентов допустили, что могут поменять свое мнение относительно пригодности того или иного кандидата на роль главы государства, опираясь на их будущие выступления.
Намеченные на четверг теледебаты станут первой в американской истории публичной дискуссией такого рода с участием действующего и бывшего президентов. Мероприятие пройдет на площадке телеканала CNN и продлится порядка 90 минут.
Опрос проводился в период с 20 по 24 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних американцев посредством телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет порядка 2,6%.