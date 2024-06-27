https://ria.ru/20240627/debaty-1955746175.html

Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов

Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов - РИА Новости, 27.06.2024

Опрос показал отношение американцев к Трампу и Байдену в преддверии дебатов

Бывший президент США Дональд Трамп в канун запланированных на четверг дебатов имеет небольшое преимущество перед своим оппонентом и действующим главой... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:13

2024-06-27T05:13

2024-06-27T05:13

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в канун запланированных на четверг дебатов имеет небольшое преимущество перед своим оппонентом и действующим главой государства Джо Байденом, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Виннипегским университетом. Согласно результатам исследования, в поддержку Трампа высказались 49% респондентов, в то время как за его оппонента – 45%. При этом свыше 70% опрошенных дали понять, что будут внимательно следить за ходом предстоящих дебатов, и лишь четверть респондентов не проявила к ним значительного интереса. Несмотря на активный интерес к готовящейся словесной баталии двух политиков, 82% опрошенных заявили, что их политические симпатии не претерпят изменений вне зависимости от итогов дебатов. Лишь 16% респондентов допустили, что могут поменять свое мнение относительно пригодности того или иного кандидата на роль главы государства, опираясь на их будущие выступления. Намеченные на четверг теледебаты станут первой в американской истории публичной дискуссией такого рода с участием действующего и бывшего президентов. Мероприятие пройдет на площадке телеканала CNN и продлится порядка 90 минут. Опрос проводился в период с 20 по 24 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних американцев посредством телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет порядка 2,6%.

https://ria.ru/20240626/tramp-1955618724.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена