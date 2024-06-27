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Число затопленных паводком домов в Дальнереченске выросло в три раза - РИА Новости, 27.06.2024
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04:01 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/dalnerechensk-1955741736.html
Число затопленных паводком домов в Дальнереченске выросло в три раза
Число затопленных паводком домов в Дальнереченске выросло в три раза - РИА Новости, 27.06.2024
Число затопленных паводком домов в Дальнереченске выросло в три раза
Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края за сутки выросло в три раза – до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию, сообщает РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:01
2024-06-27T04:01
происшествия
жилье
дальнереченск
приморский край
дальнереченский район
олег кожемяко
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края за сутки выросло в три раза – до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию, сообщает администрация городского округа. По данным на среду, в Дальнереченске было подтоплено 216 придомовых территорий, в том числе 53 дома. "На 26 июня 06.00 (23.00 мск 25 июня)... подтоплено 151 домов и 231 дворовая территория", - говорится в сообщении. Отмечается, что выросли уровни воды в реках Большая Уссурка и Уссури. Продолжается откачка в районах города, организованы переправы. В пункте временного размещения находятся 6 человек. Жители обеспечены горячем питаниям и спальными местами. В правительстве Приморья РИА Новости уточнили, что за среду в Дальнереченске эвакуировано шесть человек. Власти региона сообщают, что с каждым днем ситуация в Дальнереченске ухудшается: вода прибывает с сопок и затапливает новые улицы. Усиливается группировка спасателей. Сход воды с сопок ожидается в течение двух дней. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что пострадавшим от паводка будет оказана помощь. Как сообщает администрация Красноармейского округа, на утро четверга в районе затоплено 383 приусадебных участка. Отсутствует транспортное сообщение с селами Мельничное, Таежное, Молодёжное, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут, Дерсу. Уровень воды в реках идет на спад. В регионе прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
https://ria.ru/20240626/primore-1955478290.html
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происшествия, жилье, дальнереченск, приморский край, дальнереченский район, олег кожемяко, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Дальнереченск, Приморский край, Дальнереченский район, Олег Кожемяко, Наводнения в России — 2024
Число затопленных паводком домов в Дальнереченске выросло в три раза

Число затопленных паводком домов в Дальнереченске выросло до 151

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края за сутки выросло в три раза – до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию, сообщает администрация городского округа.
По данным на среду, в Дальнереченске было подтоплено 216 придомовых территорий, в том числе 53 дома.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Приморье затопило почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий
Вчера, 04:23
"На 26 июня 06.00 (23.00 мск 25 июня)... подтоплено 151 домов и 231 дворовая территория", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выросли уровни воды в реках Большая Уссурка и Уссури. Продолжается откачка в районах города, организованы переправы. В пункте временного размещения находятся 6 человек. Жители обеспечены горячем питаниям и спальными местами.
В правительстве Приморья РИА Новости уточнили, что за среду в Дальнереченске эвакуировано шесть человек.
Власти региона сообщают, что с каждым днем ситуация в Дальнереченске ухудшается: вода прибывает с сопок и затапливает новые улицы. Усиливается группировка спасателей. Сход воды с сопок ожидается в течение двух дней. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что пострадавшим от паводка будет оказана помощь.
Как сообщает администрация Красноармейского округа, на утро четверга в районе затоплено 383 приусадебных участка. Отсутствует транспортное сообщение с селами Мельничное, Таежное, Молодёжное, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут, Дерсу. Уровень воды в реках идет на спад.
В регионе прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
Затопленный в результате сильных ливней участок проезжей части в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
25 июня, 10:22
 
ПроисшествияЖильеДальнереченскПриморский крайДальнереченский районОлег КожемякоНаводнения в России — 2024
 
 
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