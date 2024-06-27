https://ria.ru/20240627/chuvashiya-1955790538.html

В Чувашии завершили проверку в отношении главы Алатыря

В Чувашии завершили проверку в отношении главы Алатыря - РИА Новости, 27.06.2024

В Чувашии завершили проверку в отношении главы Алатыря

Служебная проверка в отношении главы Алатыря Павла Аринина по "щекотливому" инциденту с непристегнутым ремнем безопасности в автомобиле завершена, он нарушил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:40

2024-06-27T10:40

2024-06-27T10:40

алатырь

олег николаев (политик)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Служебная проверка в отношении главы Алатыря Павла Аринина по "щекотливому" инциденту с непристегнутым ремнем безопасности в автомобиле завершена, он нарушил этический кодекс, заявил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. Ранее в ряде Telegram-каналов и местных пабликов опубликовали информацию о водителе, очень похожем на главу Алатыря. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения с непристегнутым ремнем безопасности в машине. При этом, как видно на фото из соцсетей, в этот момент возле его живота находилась голова пассажирки. "Завершена служебная проверка в отношении главы города Алатырь Аринина Павла Викторовича по инциденту, связанному с управлением служебным автомобилем 30 мая 2024 года... Налицо нарушения главой Алатыря норм кодекса этики и служебного поведения служащих администрации города Алатырь и иных нормативных документов", - написал Николаев. Как уточил глава региона, было проверено наличие разрешительных документов на управление служебной машиной, включая положение об использовании автомобилей сотрудниками администрации, путевой лист, наличие закрепленного водителя и соблюдение этического кодекса служащими. Николаев также сообщил, что материалы проверки направлены в собрание депутатов Алатыря для рассмотрения по существу и принятия соответствующего решения. Аринин был назначен главой Алатыря в июле 2023 года. С июля по сентябрь 2021 года он занимал должность помощника министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии, затем был заместителем генерального директора Фонда капремонта республики и заместителем директора управления автомобильных дорог региона.

https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html

https://ria.ru/20240626/sud-1955567624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алатырь, олег николаев (политик), происшествия