https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html

Поправки в бюджет на 2024 год приняли в Ставропольском крае

Поправки в бюджет на 2024 год приняли в Ставропольском крае - РИА Новости, 27.06.2024

Поправки в бюджет на 2024 год приняли в Ставропольском крае

Парламент Ставропольского края поддержал внесенный губернатором Владимиром Владимировым законопроект о корректировке регионального бюджета на 2024 год, сообщает РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:41

2024-06-27T14:41

2024-06-27T14:41

ставропольский край

владимир владимиров

транспорт

благоустройство

пятигорск

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Парламент Ставропольского края поддержал внесенный губернатором Владимиром Владимировым законопроект о корректировке регионального бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Таким образом, обозначенный бюджет позволит направить больше средств на социально-значимые статьи расходов. Доходы бюджета Ставропольского края увеличены на 7,4 миллиарда рублей. Расходы – на 10,5 миллиарда рублей. Так, объем бюджета достигнет рекордных 215,2 миллиарда рублей. Сложившийся дефицит средств в размере 3,1 миллиарда рублей будет покрыт остатками средств бюджета прошлого года, но при этом объем государственного долга не изменится. Уточненный бюджет текущего года позволит направить больше средств на социально-значимые статьи расходов. Например, почти на 2 миллиарда рублей увеличен объем дорожного фонда края, в том числе на реализацию региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы". 400 миллионов рублей выделено на приобретение трамваев для города-курорта Пятигорска, 300 миллионов рублей направлены на поддержку ставропольских аграриев – в части компенсирования части затрат на приобретение ГСМ. Еще 100 миллионов выделено Фонду развития промышленности Ставропольского края на реализацию новых проектов по научно-технической и инновационной деятельности. Дополнительные 78 миллионов рублей позволят укрепить материально-техническую базу краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья. На эти средства будут закреплены четыре новые пожарные автоцистерны, а также расходники для спецтехники. На модернизацию коммунальной инфраструктуры региона выделен значительный объем средств – 1,2 миллиарда рублей. Также более двух миллиардов рублей выделено на региональную систему образования. Дополнительно 955 миллионов рублей выделены на сферу здравоохранения. Более 1,5 миллиарда рублей дополнительно направлены на реализацию социальной политики в крае. В том числе почти 250 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты. Из них 160 миллионов рублей – на выплаты многодетным семьям. Губернатор Владимиров добавил, что рост доходов бюджета доказывает активность в экономике Ставрополья. Базовый сценарий, который закладывался на этот год, - исполняется гарантированно.

https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html

https://ria.ru/20240523/skoraya_pomosch-1947852558.html

пятигорск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, транспорт, благоустройство, пятигорск