https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html
Поправки в бюджет на 2024 год приняли в Ставропольском крае
Поправки в бюджет на 2024 год приняли в Ставропольском крае - РИА Новости, 27.06.2024
Поправки в бюджет на 2024 год приняли в Ставропольском крае
Парламент Ставропольского края поддержал внесенный губернатором Владимиром Владимировым законопроект о корректировке регионального бюджета на 2024 год, сообщает РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:41
2024-06-27T14:41
2024-06-27T14:41
ставропольский край
владимир владимиров
транспорт
благоустройство
пятигорск
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Парламент Ставропольского края поддержал внесенный губернатором Владимиром Владимировым законопроект о корректировке регионального бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Таким образом, обозначенный бюджет позволит направить больше средств на социально-значимые статьи расходов. Доходы бюджета Ставропольского края увеличены на 7,4 миллиарда рублей. Расходы – на 10,5 миллиарда рублей. Так, объем бюджета достигнет рекордных 215,2 миллиарда рублей. Сложившийся дефицит средств в размере 3,1 миллиарда рублей будет покрыт остатками средств бюджета прошлого года, но при этом объем государственного долга не изменится. Уточненный бюджет текущего года позволит направить больше средств на социально-значимые статьи расходов. Например, почти на 2 миллиарда рублей увеличен объем дорожного фонда края, в том числе на реализацию региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы". 400 миллионов рублей выделено на приобретение трамваев для города-курорта Пятигорска, 300 миллионов рублей направлены на поддержку ставропольских аграриев – в части компенсирования части затрат на приобретение ГСМ. Еще 100 миллионов выделено Фонду развития промышленности Ставропольского края на реализацию новых проектов по научно-технической и инновационной деятельности. Дополнительные 78 миллионов рублей позволят укрепить материально-техническую базу краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья. На эти средства будут закреплены четыре новые пожарные автоцистерны, а также расходники для спецтехники. На модернизацию коммунальной инфраструктуры региона выделен значительный объем средств – 1,2 миллиарда рублей. Также более двух миллиардов рублей выделено на региональную систему образования. Дополнительно 955 миллионов рублей выделены на сферу здравоохранения. Более 1,5 миллиарда рублей дополнительно направлены на реализацию социальной политики в крае. В том числе почти 250 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты. Из них 160 миллионов рублей – на выплаты многодетным семьям. Губернатор Владимиров добавил, что рост доходов бюджета доказывает активность в экономике Ставрополья. Базовый сценарий, который закладывался на этот год, - исполняется гарантированно.
https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html
https://ria.ru/20240523/skoraya_pomosch-1947852558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, транспорт, благоустройство, пятигорск
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Транспорт, Благоустройство, Пятигорск
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Парламент Ставропольского края поддержал внесенный губернатором Владимиром Владимировым законопроект о корректировке регионального бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Таким образом, обозначенный бюджет позволит направить больше средств на социально-значимые статьи расходов.
Доходы бюджета Ставропольского края увеличены на 7,4 миллиарда рублей. Расходы – на 10,5 миллиарда рублей. Так, объем бюджета достигнет рекордных 215,2 миллиарда рублей. Сложившийся дефицит средств в размере 3,1 миллиарда рублей будет покрыт остатками средств бюджета прошлого года, но при этом объем государственного долга не изменится.
Уточненный бюджет текущего года позволит направить больше средств на социально-значимые статьи расходов. Например, почти на 2 миллиарда рублей увеличен объем дорожного фонда края, в том числе на реализацию региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы". 400 миллионов рублей выделено на приобретение трамваев для города-курорта Пятигорска
, 300 миллионов рублей направлены на поддержку ставропольских аграриев – в части компенсирования части затрат на приобретение ГСМ.
Еще 100 миллионов выделено Фонду развития промышленности Ставропольского края на реализацию новых проектов по научно-технической и инновационной деятельности.
Дополнительные 78 миллионов рублей позволят укрепить материально-техническую базу краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья. На эти средства будут закреплены четыре новые пожарные автоцистерны, а также расходники для спецтехники.
На модернизацию коммунальной инфраструктуры региона выделен значительный объем средств – 1,2 миллиарда рублей. Также более двух миллиардов рублей выделено на региональную систему образования. Дополнительно 955 миллионов рублей выделены на сферу здравоохранения.
Более 1,5 миллиарда рублей дополнительно направлены на реализацию социальной политики в крае. В том числе почти 250 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты. Из них 160 миллионов рублей – на выплаты многодетным семьям.
Губернатор Владимиров добавил, что рост доходов бюджета доказывает активность в экономике Ставрополья. Базовый сценарий, который закладывался на этот год, - исполняется гарантированно.