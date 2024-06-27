https://ria.ru/20240627/borrel-1955724862.html
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:15
2024-06-27T00:15
2024-06-27T01:22
в мире
боливия
евросоюз
жозеп боррель
попытка госпереворота в боливии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955724723_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_a8d4002b9dd5320e3301fd9db8d3274b.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги. По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией."Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии", - написал Боррель в соцсети Х.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955724723_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_85690d6ac15a9b70a9ed69e4a3abcd41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, евросоюз, жозеп боррель, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Попытка госпереворота в Боливии
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии
Боррель: ЕС осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии