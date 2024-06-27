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Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
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00:15 27.06.2024 (обновлено: 01:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/borrel-1955724862.html
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:15
2024-06-27T01:22
в мире
боливия
евросоюз
жозеп боррель
попытка госпереворота в боливии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги. По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией."Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии", - написал Боррель в соцсети Х.
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в мире, боливия, евросоюз, жозеп боррель, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Попытка госпереворота в Боливии
Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии

Боррель: ЕС осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии

© AP Photo / Juan KaritaСитуация в Боливии
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Ситуация в Боливии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги. По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией.
"Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии", - написал Боррель в соцсети Х.
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Колумбии призвал боливийцев сопротивляться перевороту
00:13
 
В миреБоливияЕвросоюзЖозеп БоррельПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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