https://ria.ru/20240627/borrel-1955724862.html

Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии

Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:15

2024-06-27T00:15

2024-06-27T01:22

в мире

боливия

евросоюз

жозеп боррель

попытка госпереворота в боливии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытки государственного переворота в Боливии.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги. По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией."Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии", - написал Боррель в соцсети Х.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html

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в мире, боливия, евросоюз, жозеп боррель, попытка госпереворота в боливии