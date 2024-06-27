https://ria.ru/20240627/boliviya-1955920529.html

Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию

Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию - РИА Новости, 27.06.2024

Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию

Посольство РФ рекомендует россиянам быть внимательными и ненадолго воздержаться от поездок в Боливию после попытки госпереворота, сообщил РИА Новости российский РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:59

2024-06-27T17:59

2024-06-27T18:05

в мире

россия

боливия

попытка госпереворота в боливии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955781261_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_fb96a42127e1f25b5b880c1d056a7930.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам быть внимательными и ненадолго воздержаться от поездок в Боливию после попытки госпереворота, сообщил РИА Новости российский посол в Ла-Пасе Михаил Леденев. "Рекомендуем (россиянам) быть внимательными, потому что обстановку в целом после того, что произошло, нельзя назвать стабильной. В течение недели, может быть, стоит воздержаться от поездок, перестраховаться", - сказал посол Он отметил, что попытка госпереворота была совершена в центре города Ла-Пас, где расположены правительственные здания страны. По его словам, обстановка в Ла-Пасе после спокойная, в дополнительных мерах безопасности у посольства РФ нет необходимости.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html

россия

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, боливия, попытка госпереворота в боливии