https://ria.ru/20240627/boliviya-1955920529.html
Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию
Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию - РИА Новости, 27.06.2024
Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию
Посольство РФ рекомендует россиянам быть внимательными и ненадолго воздержаться от поездок в Боливию после попытки госпереворота, сообщил РИА Новости российский РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:59
2024-06-27T17:59
2024-06-27T18:05
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россия
боливия
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам быть внимательными и ненадолго воздержаться от поездок в Боливию после попытки госпереворота, сообщил РИА Новости российский посол в Ла-Пасе Михаил Леденев. "Рекомендуем (россиянам) быть внимательными, потому что обстановку в целом после того, что произошло, нельзя назвать стабильной. В течение недели, может быть, стоит воздержаться от поездок, перестраховаться", - сказал посол Он отметил, что попытка госпереворота была совершена в центре города Ла-Пас, где расположены правительственные здания страны. По его словам, обстановка в Ла-Пасе после спокойная, в дополнительных мерах безопасности у посольства РФ нет необходимости.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955858871.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, боливия, попытка госпереворота в боливии
В мире, Россия, Боливия, Попытка госпереворота в Боливии
Посольство России рекомендовало ненадолго воздержаться от поездок в Боливию
Посольство РФ рекомендовало пока не ездить в Боливию из-за попытки госпереворота
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам быть внимательными и ненадолго воздержаться от поездок в Боливию после попытки госпереворота, сообщил РИА Новости российский посол в Ла-Пасе Михаил Леденев.
"Рекомендуем (россиянам) быть внимательными, потому что обстановку в целом после того, что произошло, нельзя назвать стабильной. В течение недели, может быть, стоит воздержаться от поездок, перестраховаться", - сказал посол
Он отметил, что попытка госпереворота была совершена в центре города Ла-Пас, где расположены правительственные здания страны. По его словам, обстановка в Ла-Пасе после спокойная, в дополнительных мерах безопасности у посольства РФ нет необходимости.