https://ria.ru/20240627/boliviya-1955810357.html

В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии

В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии

Происходящие события в Боливии - внутреннее дело страны, боливийцы должны сами разобраться со своими проблемами в рамках законодательства, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:52

2024-06-27T11:52

2024-06-27T13:05

боливия

россия

в мире

дмитрий песков

попытка госпереворота в боливии

брикс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Происходящие события в Боливии - внутреннее дело страны, боливийцы должны сами разобраться со своими проблемами в рамках законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это внутреннее дело Боливии. Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной конституционной законности", - сказал Песков журналистам на вопрос, связан ли госпереворот в Боливии с планами страны стать членом БРИКС.Пресс-секретарь российского президента добавил, что очень важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран."Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет", - заявил Песков.В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955805016.html

https://ria.ru/20240627/perevoroty-1955784055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

боливия, россия, в мире, дмитрий песков, попытка госпереворота в боливии, брикс