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В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
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11:52 27.06.2024 (обновлено: 13:05 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955810357.html
В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии
В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии
Происходящие события в Боливии - внутреннее дело страны, боливийцы должны сами разобраться со своими проблемами в рамках законодательства, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:52
2024-06-27T13:05
боливия
россия
в мире
дмитрий песков
попытка госпереворота в боливии
брикс
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Происходящие события в Боливии - внутреннее дело страны, боливийцы должны сами разобраться со своими проблемами в рамках законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это внутреннее дело Боливии. Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной конституционной законности", - сказал Песков журналистам на вопрос, связан ли госпереворот в Боливии с планами страны стать членом БРИКС.Пресс-секретарь российского президента добавил, что очень важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран."Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет", - заявил Песков.В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955805016.html
https://ria.ru/20240627/perevoroty-1955784055.html
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боливия, россия, в мире, дмитрий песков, попытка госпереворота в боливии, брикс
Боливия, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Попытка госпереворота в Боливии, БРИКС
В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии

В Кремле назвали внутренним делом Боливии происходящие там события

© AP Photo / Juan KaritaСторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Происходящие события в Боливии - внутреннее дело страны, боливийцы должны сами разобраться со своими проблемами в рамках законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Это внутреннее дело Боливии. Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной конституционной законности", - сказал Песков журналистам на вопрос, связан ли госпереворот в Боливии с планами страны стать членом БРИКС.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что очень важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран.
"Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет", - заявил Песков.
Военные возле президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Эксперт назвал попытку переворота в Боливии репетицией
Вчера, 11:23
В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2021-2024 годах
Вчера, 10:24
 
БоливияРоссияВ миреДмитрий ПесковПопытка госпереворота в БоливииБРИКС
 
 
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