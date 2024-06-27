https://ria.ru/20240627/boliviya-1955808082.html

Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии

Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии

Генералу Хуану Хосе Суниге, возглавившему попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:34

2024-06-27T11:34

2024-06-27T11:46

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ла-пас (департамент)

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Генералу Хуану Хосе Суниге, возглавившему попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции Боливии Иван Лима Магне. Как написал министр в соцсети X, генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота. "Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны", - говорится в заявлении Магне в соцсети X. Магне также поблагодарил всех иностранных лидеров за поддержку президента Боливии Луиса Арсе. В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955805016.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955768584.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955806568.html

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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии