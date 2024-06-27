https://ria.ru/20240627/boliviya-1955808082.html
Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии
Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии
Генералу Хуану Хосе Суниге, возглавившему попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:34
2024-06-27T11:34
2024-06-27T11:46
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попытка госпереворота в боливии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Генералу Хуану Хосе Суниге, возглавившему попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции Боливии Иван Лима Магне. Как написал министр в соцсети X, генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота. "Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны", - говорится в заявлении Магне в соцсети X. Магне также поблагодарил всех иностранных лидеров за поддержку президента Боливии Луиса Арсе. В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955805016.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955768584.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии
Минюст Боливии: генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Генералу Хуану Хосе Суниге, возглавившему попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции Боливии Иван Лима Магне.
Как написал министр в соцсети X, генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.
"Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны", - говорится в заявлении Магне в соцсети X.
Магне также поблагодарил всех иностранных лидеров за поддержку президента Боливии Луиса Арсе
.
В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе
, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.