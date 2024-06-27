https://ria.ru/20240627/boliviya-1955806568.html

Вряд ли США напрямую готовили переворот в Боливии, заявил эксперт

Вряд ли США напрямую готовили переворот в Боливии, заявил эксперт - РИА Новости, 27.06.2024

Вряд ли США напрямую готовили переворот в Боливии, заявил эксперт

Соединенные Штаты едва ли напрямую занимались подготовкой военного переворота в Боливии, но наверняка имели какие-то контакты с военными и отнеслись бы... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:29

2024-06-27T11:29

2024-06-27T11:33

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санкт-петербургский государственный университет

попытка госпереворота в боливии

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты едва ли напрямую занимались подготовкой военного переворота в Боливии, но наверняка имели какие-то контакты с военными и отнеслись бы благожелательно к замене текущего руководства страны, предположил в разговоре с РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суньиги, по сообщению местных СМИ, ранее уволенного с поста командующего армией, пытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Президент Арсе призвал соблюдать демократию, назвал происходящее попыткой госпереворота. По сообщению Франс Пресс, представитель совета нацбезопасности США заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Боливии, а также призвал к спокойствию. "Безусловно, они смотрели бы на это (смену власти в Боливии) благожелательно. Левое правительство Боливии в данном случае им не очень симпатично, и дело даже не в политических взглядах, а в том, что тот же литий достался в основном китайцам. Боливия - одна из трех стран Латинской Америки с крупнейшими запасами лития... Это важно, но это не настолько важно, чтобы прямо сейчас все бросить и начать устраивать переворот", - считает Виктор Хейфец. Он полагает, что у Вашингтона и военных Боливии наверняка были и остаются какие-то контакты, однако США вряд ли стояли непосредственно за подготовкой выступления. Путч, если бы его разрабатывали сами США, закончился бы "с куда большим размахом и, вероятно, успехом", предположил собеседник. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Суньига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955768584.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955805016.html

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боливия, сша, ла-пас (департамент), санкт-петербургский государственный университет, попытка госпереворота в боливии, в мире