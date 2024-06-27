Эксперт назвал попытку переворота в Боливии репетицией
Эксперт Хейфец: попытка переворота в Боливии могла быть "репетицией" мятежа
© AP Photo / Juan KaritaВоенные возле президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе
© AP Photo / Juan Karita
Военные возле президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Неудачная попытка военного переворота, произошедшая в Боливии, могла быть "репетицией" такого выступления против властей со стороны военных, а версия мятежного генерала Хуана Хосе Суньиги о сговоре с президентом Луисом Арсе вызывает вопросы, сказал в разговоре с РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суньиги, по сообщению местных СМИ, ранее уволенного с поста командующего армией, пытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Президент Арсе призвал соблюдать демократию, назвал происходящее попыткой госпереворота. Генерал Суньига позже заявил, что говорил с Арсе, и президент якобы сказал о необходимости принять меры для поднятия его собственной популярности.
Виктор Хейфец отметил, что версия генерала о сговоре с президентом имеет два слабых места. Такой "самопереворот" возможен при полной уверенности в верности военных плану, а в случае с выступлением Суньиги "впечатление было, что они все-таки играли в свою игру". Кроме этого, логически Арсе должен был бы понимать, что Суньига в случае ареста тут же раскрыл бы сговор. Собеседник в качестве альтернативы привел пример событий 1973 года в Чили, где незадолго до успешного свержения генералом Аугусто Пиночетом левого правительства Сальвадора Альенде произошла другая попытка переворота, подавленная тем же Пиночетом.
"Как бы в Боливии мы не столкнулись с такой попыткой генеральной репетиции. Что, собственно, мешает армии осуществить его (переворот) заново? Армейское руководство по большому счету с руководством правящей партией не связано. Это замкнутая каста... Это просто армейская структура традиционная со своими интересами, отражающими прежде всего интересы военных, которые сейчас расходятся с интересами, взглядами и текущей политикой левого правительства. Поэтому технически такая возможность есть, вопрос в том, готова ли армия будет это сделать", - сказал эксперт.
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии
Вчера, 10:48
Он также предположил, что события в столице Боливии могли быть отголоском борьбы между сторонниками экс-президента Эво Моралеса и действующего главы государства, который в 2020 году избирался от партии Моралеса "Движение к социализму".
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Суньига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.