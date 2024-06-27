https://ria.ru/20240627/boliviya-1955768584.html

Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом

Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом - РИА Новости, 27.06.2024

Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом

Президент Боливии Луис Арсе лично провел переговоры с генералом Хуаном Хосе Сунигой, возглавившим попытку госпереворота в Боливии – видео их встречи лицом к... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:54

2024-06-27T09:54

2024-06-27T10:11

в мире

ла-пас (департамент)

боливия

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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ЛА-ПАС, 27 июн – РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе лично провел переговоры с генералом Хуаном Хосе Сунигой, возглавившим попытку госпереворота в Боливии – видео их встречи лицом к лицу оказалось в распоряжении РИА Новости. Встреча состоялась во дворце в Ла-Пасе еще до того, как Арсе обратился к нации и назначил новое военное руководство. Затем было объявлено об аресте Суниги. На видео показано, что обстановка в помещении, где скопилось много людей, очень напряжённая. Присутствующие периодически переходят на крик и заглушают диалог президента и генерала.На видео Арсе приказывает военным вернуться в казармы, те отказываются."Военные сейчас находятся во всех жилых кварталах. ...Уберите их! Это приказ", - заявил Арсе.В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955750238.html

ла-пас (департамент)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор президента Боливии Арсе с генералом Хуаном Хосе Сунигой казалось в распоряжении РИА Новости. Встреча состоялась во дворце в столице еще до того, как Арсе обратился к нации и назначил новое военное руководство. Вскоре Сунига был арестован. На кадрах боливийский президент приказывает военным вернуться в казармы, те отказываются. 2024-06-27T09:54 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии