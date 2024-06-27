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Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом - РИА Новости, 27.06.2024
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09:54 27.06.2024 (обновлено: 10:11 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955768584.html
Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом
Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом - РИА Новости, 27.06.2024
Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом
Президент Боливии Луис Арсе лично провел переговоры с генералом Хуаном Хосе Сунигой, возглавившим попытку госпереворота в Боливии – видео их встречи лицом к... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:54
2024-06-27T10:11
в мире
ла-пас (департамент)
боливия
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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ЛА-ПАС, 27 июн – РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе лично провел переговоры с генералом Хуаном Хосе Сунигой, возглавившим попытку госпереворота в Боливии – видео их встречи лицом к лицу оказалось в распоряжении РИА Новости. Встреча состоялась во дворце в Ла-Пасе еще до того, как Арсе обратился к нации и назначил новое военное руководство. Затем было объявлено об аресте Суниги. На видео показано, что обстановка в помещении, где скопилось много людей, очень напряжённая. Присутствующие периодически переходят на крик и заглушают диалог президента и генерала.На видео Арсе приказывает военным вернуться в казармы, те отказываются."Военные сейчас находятся во всех жилых кварталах. ...Уберите их! Это приказ", - заявил Арсе.В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955750238.html
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РИА Новости
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60
Разговор президента Боливии Арсе с генералом Хуаном Хосе Сунигой
казалось в распоряжении РИА Новости. Встреча состоялась во дворце в столице еще до того, как Арсе обратился к нации и назначил новое военное руководство. Вскоре Сунига был арестован. На кадрах боливийский президент приказывает военным вернуться в казармы, те отказываются.
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Опубликовано видео встречи президента Боливии с мятежным генералом

Президент Боливии Арсе лично провел переговоры с генералом Сунигой

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ЛА-ПАС, 27 июн – РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе лично провел переговоры с генералом Хуаном Хосе Сунигой, возглавившим попытку госпереворота в Боливии – видео их встречи лицом к лицу оказалось в распоряжении РИА Новости.
Встреча состоялась во дворце в Ла-Пасе еще до того, как Арсе обратился к нации и назначил новое военное руководство. Затем было объявлено об аресте Суниги.
На видео показано, что обстановка в помещении, где скопилось много людей, очень напряжённая. Присутствующие периодически переходят на крик и заглушают диалог президента и генерала.
На видео Арсе приказывает военным вернуться в казармы, те отказываются.
"Военные сейчас находятся во всех жилых кварталах. ...Уберите их! Это приказ", - заявил Арсе.
В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Попытка госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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В миреЛа-Пас (департамент)БоливияЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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