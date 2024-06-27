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В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах - РИА Новости, 27.06.2024
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06:35 27.06.2024 (обновлено: 09:05 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955750238.html
В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах
В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах - РИА Новости, 27.06.2024
В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах
Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки госпереворота находится под полным контролем, сообщил журналистам министр обороны Боливии Эдмундо Новильо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:35
2024-06-27T09:05
в мире
боливия
попытка госпереворота в боливии
ла-пас (департамент)
луис арсе
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки госпереворота находится под полным контролем, сообщил журналистам министр обороны Боливии Эдмундо Новильо."У нас полный и абсолютный контроль в вооруженных силах. Благодаря военному командованию сейчас все под контролем, начнется расследование по обычной и военной линии", - сказал он."Хочу сказать гражданам, чтобы они возвращались к спокойной жизни", - добавил министр.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
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Генерал Хуан Хосе Сунига, задержанный после попытки госпереворота в Боливии
❗️Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, передает корреспондент РИА Новости. Как заявил министр, при попытке госпереворота по меньше мере 9 человек получили огнестрельные ранения.
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в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент), луис арсе
В мире, Боливия, Попытка госпереворота в Боливии, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе
В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах

Минобороны Боливии заявило о контроле за ситуацией после попытки переворота

© AP Photo / Juan KaritaПопытка госпереворота в Боливии
Попытка госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Попытка госпереворота в Боливии. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки госпереворота находится под полным контролем, сообщил журналистам министр обороны Боливии Эдмундо Новильо.
"У нас полный и абсолютный контроль в вооруженных силах. Благодаря военному командованию сейчас все под контролем, начнется расследование по обычной и военной линии", - сказал он.
"Хочу сказать гражданам, чтобы они возвращались к спокойной жизни", - добавил министр.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Сторонник президента Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу
Вчера, 06:25
 
В миреБоливияПопытка госпереворота в БоливииЛа-Пас (департамент)Луис Арсе
 
 
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