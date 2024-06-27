https://ria.ru/20240627/boliviya-1955750238.html

В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах

В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах - РИА Новости, 27.06.2024

В Боливии заявили о полном контроле за ситуацией в вооруженных силах

Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки госпереворота находится под полным контролем, сообщил журналистам министр обороны Боливии Эдмундо Новильо. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T06:35

2024-06-27T06:35

2024-06-27T09:05

в мире

боливия

попытка госпереворота в боливии

ла-пас (департамент)

луис арсе

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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки госпереворота находится под полным контролем, сообщил журналистам министр обороны Боливии Эдмундо Новильо."У нас полный и абсолютный контроль в вооруженных силах. Благодаря военному командованию сейчас все под контролем, начнется расследование по обычной и военной линии", - сказал он."Хочу сказать гражданам, чтобы они возвращались к спокойной жизни", - добавил министр.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955749981.html

боливия

ла-пас (департамент)

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Генерал Хуан Хосе Сунига, задержанный после попытки госпереворота в Боливии ❗️Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, передает корреспондент РИА Новости. Как заявил министр, при попытке госпереворота по меньше мере 9 человек получили огнестрельные ранения. 2024-06-27T06:35 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент), луис арсе