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Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу
Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу - РИА Новости, 27.06.2024
Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу
Жители боливийского города Ла-Пас собрались у полицейского участка, где содержат генерала Хуана Хосе Сунигу, устроившего попытку госпереворота в стране, и... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:25
2024-06-27T06:25
2024-06-27T06:25
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попытка госпереворота в боливии
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Жители боливийского города Ла-Пас собрались у полицейского участка, где содержат генерала Хуана Хосе Сунигу, устроившего попытку госпереворота в стране, и требуют посадить его в тюрьму, передает корреспондент РИА Новости. "Сунигу - в тюрьму!" - кричат граждане. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955739326.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу
Жители Ла-Паса требуют посадить генерала Сунигу в тюрьму за попытку переворота