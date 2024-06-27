https://ria.ru/20240627/boliviya-1955749981.html

Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу

Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу - РИА Новости, 27.06.2024

Боливийцы требуют посадить в тюрьму генерала Сунигу

Жители боливийского города Ла-Пас собрались у полицейского участка, где содержат генерала Хуана Хосе Сунигу, устроившего попытку госпереворота в стране, и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T06:25

2024-06-27T06:25

2024-06-27T06:25

в мире

ла-пас (департамент)

боливия

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Жители боливийского города Ла-Пас собрались у полицейского участка, где содержат генерала Хуана Хосе Сунигу, устроившего попытку госпереворота в стране, и требуют посадить его в тюрьму, передает корреспондент РИА Новости. "Сунигу - в тюрьму!" - кричат граждане. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955739326.html

https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html

ла-пас (департамент)

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в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии