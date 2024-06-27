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В Боливии задержали троих военачальников - РИА Новости, 27.06.2024
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06:17 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955749694.html
В Боливии задержали троих военачальников
В Боливии задержали троих военачальников - РИА Новости, 27.06.2024
В Боливии задержали троих военачальников
Три военачальника были задержаны после попытки госпереворота в Боливии, сообщил РИА Новости адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:17
2024-06-27T06:17
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Три военачальника были задержаны после попытки госпереворота в Боливии, сообщил РИА Новости адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу. Он пояснил, что это сам Сунига, генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Все они доставлены в полицейский участок. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955744556.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
В Боливии задержали троих военачальников

В Боливии после попытки госпереворота задержали троих военачальников

© AP Photo / Juan KaritaПопытка госпереворота в Боливии
Попытка госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Попытка госпереворота в Боливии. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Три военачальника были задержаны после попытки госпереворота в Боливии, сообщил РИА Новости адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.
Он пояснил, что это сам Сунига, генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Все они доставлены в полицейский участок.
Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу
Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного генерала Сунигу
04:51
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Генпрокуратура Боливии обвинила генерала Сунигу в терроризме
03:13
 
В миреБоливияЛа-Пас (департамент)Луис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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