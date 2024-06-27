Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного генерала Сунигу
Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного за попытку переворота генерала
Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу
Глава МВД Боливии представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу
ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Глава МВД Боливии Эдуардо Дель Кастильо представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, передает корреспондент РИА Новости.
Сунигу вывели в наручниках и бронежилете, на котором была надпись "задержан".
"Это будет непростой процесс", - сказал министр, добавив, что генерал совершил покушение на жизнь президента и вице-президента страны, а также мятеж против народа.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.