https://ria.ru/20240627/boliviya-1955744192.html

Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии

Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен сообщениями о попытке госпереворота в Боливии, призывает противоборствующие стороны к защите... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:42

2024-06-27T04:42

2024-06-27T04:42

в мире

ла-пас (департамент)

боливия

антониу гутерреш

оон

попытка госпереворота в боливии

стефан дюжаррик

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ООН, 27 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен сообщениями о попытке госпереворота в Боливии, призывает противоборствующие стороны к защите конституционного строя страны, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сегодняшними событиями в Ла-Пасе, Боливия, и сообщениями о попытке военного переворота", - сообщил журналистам представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Генсек ООН также призывает боливийцев, "включая вооруженные силы" страны, "защищать конституционный строй и сохранять атмосферу мира". В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер БоливииЛуис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955740944.html

https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html

ла-пас (департамент)

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в мире, ла-пас (департамент), боливия, антониу гутерреш, оон, попытка госпереворота в боливии, стефан дюжаррик