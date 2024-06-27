https://ria.ru/20240627/boliviya-1955744192.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии
Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен сообщениями о попытке госпереворота в Боливии, призывает противоборствующие стороны к защите... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:42
2024-06-27T04:42
2024-06-27T04:42
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стефан дюжаррик
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ООН, 27 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен сообщениями о попытке госпереворота в Боливии, призывает противоборствующие стороны к защите конституционного строя страны, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сегодняшними событиями в Ла-Пасе, Боливия, и сообщениями о попытке военного переворота", - сообщил журналистам представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Генсек ООН также призывает боливийцев, "включая вооруженные силы" страны, "защищать конституционный строй и сохранять атмосферу мира". В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер БоливииЛуис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955740944.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, антониу гутерреш, оон, попытка госпереворота в боливии, стефан дюжаррик
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Антониу Гутерреш, ООН, Попытка госпереворота в Боливии, Стефан Дюжаррик
Генсек ООН выразил обеспокоенность попыткой госпереворота в Боливии
Генсек ООН Гутерреш призвал к защите конституционного строя Боливии
ООН, 27 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен сообщениями о попытке госпереворота в Боливии, призывает противоборствующие стороны к защите конституционного строя страны, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сегодняшними событиями в Ла-Пасе
, Боливия, и сообщениями о попытке военного переворота", - сообщил журналистам представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик
.
Генсек ООН также призывает боливийцев, "включая вооруженные силы" страны, "защищать конституционный строй и сохранять атмосферу мира".
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер БоливииЛуис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.