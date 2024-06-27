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При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек
При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек - РИА Новости, 27.06.2024
При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек
Девять человек пострадали при попытке госпереворота в Боливии, сообщил журналистам замглавы МВД Джонни Агилера. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:39
2024-06-27T04:39
2024-06-27T05:48
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Девять человек пострадали при попытке госпереворота в Боливии, сообщил журналистам замглавы МВД Джонни Агилера."Эти субъекты ранили 9 человек, они применили технику и оружие, которое используется для защиты нашей безопасности, с намерением свергнуть демократическое государство", - сказал он журналистам.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955744556.html
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в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент), луис арсе
В мире, Боливия, Попытка госпереворота в Боливии, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе
При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при попытке госпереворота в Боливии