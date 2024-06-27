https://ria.ru/20240627/boliviya-1955743973.html

При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек

При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек - РИА Новости, 27.06.2024

При попытке переворота в Боливии пострадали девять человек

Девять человек пострадали при попытке госпереворота в Боливии, сообщил журналистам замглавы МВД Джонни Агилера. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:39

2024-06-27T04:39

2024-06-27T05:48

в мире

боливия

попытка госпереворота в боливии

ла-пас (департамент)

луис арсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955722840_0:0:3637:2047_1920x0_80_0_0_d5c461d017e10ee9d5502dae4e3cb281.jpg

ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Девять человек пострадали при попытке госпереворота в Боливии, сообщил журналистам замглавы МВД Джонни Агилера."Эти субъекты ранили 9 человек, они применили технику и оружие, которое используется для защиты нашей безопасности, с намерением свергнуть демократическое государство", - сказал он журналистам.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955744556.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955739326.html

боливия

ла-пас (департамент)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент), луис арсе